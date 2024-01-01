У стаціонарі луцької лікарні надали медичну допомогу 1,2 тисячі військових





Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Минулого року лікарня надавала медичні послуги за Програмою медичних гарантій відповідно до угод з Національною службою охорони здоров’я за 23 пакетами медичних послуг.



У 2023 році в стаціонарі проліковано 27 576 пацієнтів. Заклад бере участь у наданні допомоги пораненим, травмованим та хворим військовослужбовцям. Протягом року в стаціонарі закладу проліковано 1248 військовослужбовців.







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