У стаціонарі луцької лікарні надали медичну допомогу 1,2 тисячі військових

У стаціонарі луцької лікарні надали медичну допомогу 1,2 тисячі військових
У Медичному об’єднанні Луцької міської територіальної громади протягом минулого року стаціонарне лікування 1248 військовослужбовців.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Минулого року лікарня надавала медичні послуги за Програмою медичних гарантій відповідно до угод з Національною службою охорони здоров’я за 23 пакетами медичних послуг.

У 2023 році в стаціонарі проліковано 27 576 пацієнтів. Заклад бере участь у наданні допомоги пораненим, травмованим та хворим військовослужбовцям. Протягом року в стаціонарі закладу проліковано 1248 військовослужбовців.



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Теги: лікарі, Волинь
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