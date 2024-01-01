Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 січня

Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарна погода. Вночі та вранці сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.В області – хмарна погода. Вночі та вранці сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла