Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарна погода. Вночі та вранці сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.
В області – хмарна погода. Вночі та вранці сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарна погода. Вночі та вранці сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.
В області – хмарна погода. Вночі та вранці сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла
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