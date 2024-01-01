Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 27 січня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 27 січня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

У Луцьку – хмарна погода. Вночі та вранці сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла.

В області – хмарна погода. Вночі та вранці сніг, мокрий сніг. Вдень невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці місцями налипання мокрого снігу, слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла


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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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