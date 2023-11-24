Через війну жінки на Волині опановують «чоловічі» професії

Через війну жінки на Волині опановують «чоловічі» професії
У Волинському обласному центрі зайнятості у січні перебували на обліку майже три тисячі осіб. Три чверті з них – жінки.

Про це пише Суспільне.

Наразі в області вільні 4034 вакансії. 60% з них — це робітничі, "чоловічі" професії, розповіла директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.

Як додала посадовиця, повномасштабна війна, коли багато чоловіків захищають Україну, пришвидшила процес опанування жінками стереотипних "чоловічих" професій. У зв'язку з призовом на військову службу чоловіків у роботодавців виникають труднощі з укомплектуванням вакансій.

Зараз на Волині найбільша потреба у працівниках в гуртово-роздрібній торгівлі, сфері ремонту автотранспорту та переробній промисловості. Зважаючи на брак таких кадрів, служба зайнятості, каже Алла Куцин, пропонує жінкам перевчатися на робітничі професії, які стереотипно є чоловічими.

Торік трьох жінок на замовлення одного із Нововолинських підприємств навчали на верстатників деревообробних верстатів. За два місяці вони здобули робітничу професію і вже успішно працюють, — говорить начальниця управління реалізації політики зайнятості Оксана Меріда.

Зараз, з її слів, обласна служба зайнятості за ваучерами навчає ще чотирьох волинянок на водія автотранспортних засобів категорії С, електрогазозварювальника і тракториста.

Загалом у 2023 році за згодою із роботодавцями жінки на Волині працевлаштувалися охоронницями, верстатницями деревообробних верстатів, слюсарем металоскладальних робіт і навіть далекобійницями за наявності водійського посвідчення категорій С і Е.

"Можливості є — головне, щоб було бажання і згода. Жінки готові йти працювати на такі вакансії, але це — поодинокі, не масові випадки", — каже директорка обласного центру зайнятості.

Торік у порівнянні з попередніми роками, в області зросла кількість працевлаштованих жінок. З 10 549 волинян, які у 2023 році знайшли роботу, 6465 — жінки.

За словами Алли Куцин, наразі підприємства та організації області готові брати мешканок Волині на роботу, бо іншої можливості заповнити вільні робочі місця немає.

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Теги: робота, Волинь
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