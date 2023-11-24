Через війну жінки на Волині опановують «чоловічі» професії





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Наразі в області вільні 4034 вакансії. 60% з них — це робітничі, "чоловічі" професії, розповіла директорка Волинського обласного центру зайнятості Алла Куцин.



Як додала посадовиця, повномасштабна війна, коли багато чоловіків захищають Україну, пришвидшила процес опанування жінками стереотипних "чоловічих" професій. У зв'язку з призовом на військову службу чоловіків у роботодавців виникають труднощі з укомплектуванням вакансій.



Зараз на Волині найбільша потреба у працівниках в гуртово-роздрібній торгівлі, сфері ремонту автотранспорту та переробній промисловості. Зважаючи на брак таких кадрів, служба зайнятості, каже Алла Куцин, пропонує жінкам перевчатися на робітничі професії, які стереотипно є чоловічими.



Торік трьох жінок на замовлення одного із Нововолинських підприємств навчали на верстатників деревообробних верстатів. За два місяці вони здобули робітничу професію і вже успішно працюють, — говорить начальниця управління реалізації політики зайнятості Оксана Меріда.



Зараз, з її слів, обласна служба зайнятості за ваучерами навчає ще чотирьох волинянок на водія автотранспортних засобів категорії С, електрогазозварювальника і тракториста.



Загалом у 2023 році за згодою із роботодавцями жінки на Волині працевлаштувалися охоронницями, верстатницями деревообробних верстатів, слюсарем металоскладальних робіт і навіть далекобійницями за наявності водійського посвідчення категорій С і Е.



"Можливості є — головне, щоб було бажання і згода. Жінки готові йти працювати на такі вакансії, але це — поодинокі, не масові випадки", — каже директорка обласного центру зайнятості.



Торік у порівнянні з попередніми роками, в області зросла кількість працевлаштованих жінок. З 10 549 волинян, які у 2023 році знайшли роботу, 6465 — жінки.



За словами Алли Куцин, наразі підприємства та організації області готові брати мешканок Волині на роботу, бо іншої можливості заповнити вільні робочі місця немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському обласному центрі зайнятості у січні перебували на обліку майже три тисячі осіб. Три чверті з них – жінки.Про це пише Суспільне Наразі в області вільні 4034 вакансії. 60% з них — це робітничі, "чоловічі" професії, розповіла директорка Волинського обласного центру зайнятостін.Як додала посадовиця, повномасштабна війна, коли багато чоловіків захищають Україну, пришвидшила процес. У зв'язку з призовом на військову службу чоловіків у роботодавців виникають труднощі з укомплектуванням вакансій.Зараз на Волині найбільша потреба у працівниках в гуртово-роздрібній торгівлі, сфері ремонту автотранспорту та переробній промисловості. Зважаючи на брак таких кадрів, служба зайнятості, каже Алла Куцин, пропонує жінкам перевчатися на робітничі професії, які стереотипно є чоловічими.Торік трьох жінок на замовлення одного із Нововолинських підприємств навчали на верстатників деревообробних верстатів. За два місяці вони здобули робітничу професію і вже успішно працюють, — говорить начальниця управління реалізації політики зайнятостіЗараз, з її слів, обласна служба зайнятості за ваучерами навчає ще чотирьох волинянок на водія автотранспортних засобів категорії С, електрогазозварювальника і тракториста.Загалом у 2023 році за згодою із роботодавцями жінки на Волині працевлаштувалися охоронницями, верстатницями деревообробних верстатів, слюсарем металоскладальних робіт і навіть далекобійницями за наявності водійського посвідчення категорій С і Е."Можливості є — головне, щоб було бажання і згода. Жінки готові йти працювати на такі вакансії, але це — поодинокі, не масові випадки", — каже директорка обласного центру зайнятості.Торік у порівнянні з попередніми роками, в області зросла кількість працевлаштованих жінок. З 10 549 волинян, які у 2023 році знайшли роботу, 6465 — жінки.За словами Алли Куцин, наразі підприємства та організації області готові брати мешканок Волині на роботу, бо іншої можливості заповнити вільні робочі місця немає.

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