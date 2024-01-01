Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком

Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком
У Берестечку на Волині громада провела в останню путь полеглого військовослужбовця Сергія Бляхарчука.

Про це у фейсбуці інформує Берестечківська міськрада.

Вчора, 25 січня, жителі Берестечківської громади «живим» коридором зустріли траурний кортеж із загиблим Героєм, захисником України, гранатометником солдатом Бляхарчуком Сергієм Петровичем (14.08.1975 р.н.).
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком

Воїн 21 січня 2024 року віддав своє життя за незалежність України під час виконання бойового завдання поблизу села Старомайорське Волноваського району на Донеччині. В рідному домі в селі Смолява було відслужено чин заупокійної літії собором духовенства Берестечківського деканату.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком

А сьогодні, 26 січня, у храмі Святого Архистратига Михаїла у селі Смолява відслужили чин похорону. Поховали героя на місцевому кладовищі у Смоляві.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком

В мить прощання звучав Державний Гімн України та триразові залпи почесної варти.
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком

«Пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя, який віддав своє життя за Україну. Вічна пам’ять Герою! Слава Україні!» - зазначили у Берестечківській міськраді.

Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком
Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком

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Теги: загиблі, війна
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