Волиняни навколішки прощалися із Героєм Сергієм Бляхарчуком

У Берестечку на Волині громада провела в останню путь полеглого військовослужбовцяПро це у фейсбуці інформує Берестечківська міськрада.Вчора, 25 січня, жителі Берестечківської громади «живим» коридором зустріли траурний кортеж із загиблим Героєм, захисником України, гранатометником солдатом Бляхарчуком Сергієм Петровичем (14.08.1975 р.н.).Воїн 21 січня 2024 рокуза незалежність України під час виконання бойового завдання поблизу села Старомайорське Волноваського району на Донеччині. В рідному домі в селі Смолява було відслужено чин заупокійної літії собором духовенства Берестечківського деканату.А сьогодні, 26 січня, у храмі Святого Архистратига Михаїла у селі Смолява відслужили чин похорону. Поховали героя на місцевому кладовищі у Смоляві.В мить прощання звучав Державний Гімн України та триразові залпи почесної варти.«Пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Щиро співчуваємо рідним та близьким Героя, який віддав своє життя за Україну. Вічна пам’ять Герою! Слава Україні!» - зазначили у Берестечківській міськраді.