Місто в Німеччині передало Ковелю чотири автомобілі
Сьогодні, 17:50
Завдяки муніципальному партнерству Ковель отримає черговий пакет допомоги від німецького міста-партнера Барзінгхаузена.
Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Отже, дві нові автівки – самоскид з краном MAN та дубль-кабіну Citroen Jumper – передав Ковелю Барзінгхаузен у межах пакету допомоги від німецького товариства міжнародної допомоги GIZ, що фінансується Федеральним урядом Німеччини.
Крім того, німецькі партнери передали для комунальних підприємств Ковеля дві вживані пожежні машини Iveco-Magirus та Mercedes – Benz із власного автопарку.
Нагадаємо, чималу партію допомоги Ковелю передало місто-партнер – Саарбрюкен із Німеччини.
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Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Отже, дві нові автівки – самоскид з краном MAN та дубль-кабіну Citroen Jumper – передав Ковелю Барзінгхаузен у межах пакету допомоги від німецького товариства міжнародної допомоги GIZ, що фінансується Федеральним урядом Німеччини.
Крім того, німецькі партнери передали для комунальних підприємств Ковеля дві вживані пожежні машини Iveco-Magirus та Mercedes – Benz із власного автопарку.
Нагадаємо, чималу партію допомоги Ковелю передало місто-партнер – Саарбрюкен із Німеччини.
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