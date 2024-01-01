Місто в Німеччині передало Ковелю чотири автомобілі





Про це у телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.



Отже, дві нові автівки – самоскид з краном MAN та дубль-кабіну Citroen Jumper – передав Ковелю Барзінгхаузен у межах пакету допомоги від німецького товариства міжнародної допомоги GIZ, що фінансується Федеральним урядом Німеччини.



Крім того, німецькі партнери передали для комунальних підприємств Ковеля дві вживані пожежні машини Iveco-Magirus та Mercedes – Benz із власного автопарку.



Нагадаємо, чималу партію допомоги Ковелю передало місто-партнер – Саарбрюкен із Німеччини.

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