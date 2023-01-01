Німці передали Ковелю бус, навантажувач та три пожежні автомобілі
Сьогодні, 16:49
Чималу партію допомоги Ковелю передало місто-партнер – Саарбрюкен із Німеччини.
Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Ковель отримав від цього міста бус і навантажувач (загальна вартість – 130 тисяч євро) та три пожежні автомобілі.
«Це – дуже конкретні результати, і я радію, що партнерство зараз – це не лише про офіціоз і обмін візитами делегацій. Висловлюю велику вдячність бургомістру Саарбрюкена Уве Конрадту, усій міській раді та всій громаді. Дякую усім причетним до допомоги Ковельській громаді та Україні загалом», - зазначив Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Ковель отримав від цього міста бус і навантажувач (загальна вартість – 130 тисяч євро) та три пожежні автомобілі.
«Це – дуже конкретні результати, і я радію, що партнерство зараз – це не лише про офіціоз і обмін візитами делегацій. Висловлюю велику вдячність бургомістру Саарбрюкена Уве Конрадту, усій міській раді та всій громаді. Дякую усім причетним до допомоги Ковельській громаді та Україні загалом», - зазначив Чайка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Пункти незламності у Володимирі: перелік та адреси
Сьогодні, 18:01
Данілов анонсував зміни в мобілізації найближчим часом
Сьогодні, 17:18
Німці передали Ковелю бус, навантажувач та три пожежні автомобілі
Сьогодні, 16:49
Українські хакери зламали федеральну податкову службу росії
Сьогодні, 16:24