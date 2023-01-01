Німці передали Ковелю бус, навантажувач та три пожежні автомобілі

Чималу партію допомоги Ковелю передало місто-партнер – Саарбрюкен із Німеччини.Про це в телеграмі повідомив Ковельський міський головаКовель отримав від цього міста бус і навантажувач (загальна вартість – 130 тисяч євро) та три пожежні автомобілі.«Це – дуже конкретні результати, і я радію, що партнерство зараз – це не лише про офіціоз і обмін візитами делегацій. Висловлюю велику вдячність бургомістру Саарбрюкена, усій міській раді та всій громаді. Дякую усім причетним до допомоги Ковельській громаді та Україні загалом», - зазначив Чайка.