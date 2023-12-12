Кібератаку на «Київстар» розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб росії

Кібератаку на «Київстар» розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб росії
Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку "Київстар".

Про це повідомила пресслужба СБУ, пише Українська правда.

Провадження відкрите за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це:

■ ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);

■ ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);

■ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

■ ст. 111 (державна зрада);

■ ст. 113 (диверсія);

■ ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

■ ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

■ ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.

"Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки.

Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам "Київстар" і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі", - наголосили в СБУ.

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Теги: СБУ, хакерська атака, Київстар
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