Кібератаку на «Київстар» розслідує СБУ: можлива причетність спесцлужб росії

кібератаки на одного із національних операторів мобільного зв’язку "Київстар".



Про це повідомила пресслужба СБУ, пише



Провадження відкрите за вісьмома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, це:



■ ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);



■ ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);



■ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);



■ ст. 111 (державна зрада);



■ ст. 113 (диверсія);



■ ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);



■ ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);



■ ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).



Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф.



"Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки.



Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам "Київстар" і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі", - наголосили в СБУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактомПро це повідомила пресслужба СБУ, пише Українська правда Провадження відкрите за вісьмома статтями Кримінального кодексу України.■ ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж);■ ст. 361-1 (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут);■ ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);■ ст. 111 (державна зрада);■ ст. 113 (диверсія);■ ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);■ ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);■ ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).Одна із версій, яку наразі досліджують слідчі СБУ, – за цією хакерською атакою можуть стояти спецслужби рф."Одразу після виникнення інциденту в офіси компанії виїхала оперативно-слідча група СБУ, яка документує всі обставини атаки.Крім того, за місцем події працюють кіберфахівці СБУ, які надають допомогу співробітникам "Київстар" і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі", - наголосили в СБУ.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію