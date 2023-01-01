Театральний анонс: огляд вистав у Луцьку 14 – 17 грудня

Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.



Цього тижня на сцені розгортатимуться історії у стилі Ромео та Джульєтти та грошові перепетії із «шахрайками». Найменших глядачів з нетерпінням чекатиме Попелюшка.



Пропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 14 до 17 грудня.



У четвер, 14 грудня, о 18:00 на камерній сцені театру – драма-комедія «Академія сміху» Кокі Метані у постановці заслуженого артиста України Василя Гриба.



Талановитий драматург написав для театру комедію «Академія сміху» (за мотивами Шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта»). Цензорка Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.





Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



У неділю, 17 грудня, о 12:00 – мюзикл «Попелюшка» Вікторії Васалатій, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка за Шарлем Перро. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко.





Красива історія, яка зачарує яскравими героями, чудовими піснями та запальними танцями! Сюжет, очевидно, усім знайомий з дитинства, проте тим цікавіше! Дозвольте улюбленій казці ожити на сцені!



У неділю ввечері, о 17:00 – комедія «Шахрайки» Наталії Уварової. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста.





Не в грошах щастя? Певна річ, але коли тебе обклали штрафами і ось-ось виселять з квартири, а грошенят залишилось хіба на чашку кави зі стіка, як не крути, а кілька сотень, а то і тисяч доларів від американської мільйонерки можуть стати єдиним шансом на порятунок... От тільки те, що видавалося, як насіння лущити, поступово перетворюється на справжню гру з високими ставками, а кількість гравців усе збільшується.



Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр іменізапрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.Цього тижня на сцені розгортатимуться історії у стилітата грошові перепетії із «шахрайками». Найменших глядачів з нетерпінням чекатимеПропонуємо огляд вистав, які артисти підготували для поціновувачів театрального мистецтва з 14 до 17 грудня.на камерній сцені театру – драма-комедіяу постановці заслуженого артиста УкраїниТалановитий драматург написав для театру комедію «Академія сміху» (за мотивами Шекспірівської трагедії «Ромео і Джульєтта»). Цензорка Токійського відділу поліції вимагає від автора виконати неможливі та безглузді умови, намагаючись цим примусити його відмовитись від своїх принципів. Сім днів драматично-комедійних раундів боротьби, і, зрештою, несподіваний фінал.Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру – мюзикл, музикатаза. Режисер-постановник –Красива історія, яка зачарує яскравими героями, чудовими піснями та запальними танцями! Сюжет, очевидно, усім знайомий з дитинства, проте тим цікавіше! Дозвольте улюбленій казці ожити на сцені!– комедія. Режисерка-постановниця – заслужена артистка УкраїниНе в грошах щастя? Певна річ, але коли тебе обклали штрафами і ось-ось виселять з квартири, а грошенят залишилось хіба на чашку кави зі стіка, як не крути, а кілька сотень, а то і тисяч доларів від американської мільйонерки можуть стати єдиним шансом на порятунок... От тільки те, що видавалося, як насіння лущити, поступово перетворюється на справжню гру з високими ставками, а кількість гравців усе збільшується.Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:☑️ YouTube ☑️ Facebook ☑️ Іnstagram ☑️ Viber ☑️ Telegram ☑️ SoundCloud

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