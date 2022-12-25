Волинські силовики блокують сайти, де незаконно продають спиртне
Сьогодні, 15:17
Аналітики БЕБ виявили ще 31 вебсайт, де регулярно здійснювали незаконний продаж алкогольної продукції.
Про це повідомляє пресслужба Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.
У ході аналітично-інформаційної діяльності працівники Бюро встановили, що на виявлених ресурсах відсутні дані про суб’єкти господарювання та наявність відповідних ліцензій на продаж товару.
З метою припинення незаконної діяльності аналітики БЕБ направили рекомендаційний лист до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо блокування згаданих інтернет-ресурсів.
Наразі доступ до десяти вебсайтів вже заблоковано.
Загалом, у 2023 році, завдяки роботі аналітиків ТУ БЕБ у Волинській області, в регіоні припинено роботу 45 вебсайтів, на яких продавали фальсифікований алкоголь.
Нагадаємо, нещодавно БЕБ на Волині вилучило фальсифіковані сигарети та алкоголь на 2 млн грн.
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Про це повідомляє пресслужба Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.
У ході аналітично-інформаційної діяльності працівники Бюро встановили, що на виявлених ресурсах відсутні дані про суб’єкти господарювання та наявність відповідних ліцензій на продаж товару.
З метою припинення незаконної діяльності аналітики БЕБ направили рекомендаційний лист до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо блокування згаданих інтернет-ресурсів.
Наразі доступ до десяти вебсайтів вже заблоковано.
Загалом, у 2023 році, завдяки роботі аналітиків ТУ БЕБ у Волинській області, в регіоні припинено роботу 45 вебсайтів, на яких продавали фальсифікований алкоголь.
Нагадаємо, нещодавно БЕБ на Волині вилучило фальсифіковані сигарети та алкоголь на 2 млн грн.
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