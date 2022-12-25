Волинські силовики блокують сайти, де незаконно продають спиртне

Аналітики БЕБ виявили ще 31 вебсайт, де регулярно здійснювали незаконний продаж алкогольної продукції.Про це повідомляє пресслужба Територіального управління Бюро економічної безпеки у Волинській області.У ході аналітично-інформаційної діяльності працівники Бюро встановили, що на виявлених ресурсах відсутні дані про суб’єкти господарювання та наявність відповідних ліцензій на продаж товару.З метою припинення незаконної діяльності аналітики БЕБ направили рекомендаційний лист до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України щодо блокування згаданих інтернет-ресурсів.Наразі доступ до десяти вебсайтів вже заблоковано.Загалом, у 2023 році, завдяки роботі аналітиків ТУ БЕБ у Волинській області, в регіоні припинено роботу 45 вебсайтів, на яких продавали фальсифікований алкоголь.Нагадаємо, нещодавно БЕБ на Волиніта алкоголь на 2 млн грн.