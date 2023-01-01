Хакерську атаку на Monobank відбили
Сьогодні, 15:01
Тривала масована DDoS атака на Monobank. На щастя, атаку вдалося відбити.
Про це у телеграмі повідомив співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський.
"Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем", - повідомив Гороховський.
Гороховський згодом повідомив, що атаку на Monobank відбили
Нагадаємо, вранці 12 грудня користувачі масово заявили про масштабний збій у роботі оператора зв'язку "Київстар". Відсутній мобільний зв'язок та інтернет.
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Про це у телеграмі повідомив співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський.
"Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем", - повідомив Гороховський.
Гороховський згодом повідомив, що атаку на Monobank відбили
Нагадаємо, вранці 12 грудня користувачі масово заявили про масштабний збій у роботі оператора зв'язку "Київстар". Відсутній мобільний зв'язок та інтернет.
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