Хакерську атаку на Monobank відбили





Про це у телеграмі повідомив співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський.



"Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем", - повідомив Гороховський.



Гороховський згодом повідомив, що атаку на Monobank відбили



Нагадаємо, вранці 12 грудня користувачі масово заявили про масштабний збій у роботі оператора зв'язку "Київстар". Відсутній мобільний зв'язок та інтернет.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Тривала масована DDoS атака на Monobank. На щастя, атаку вдалося відбити.Про це у телеграмі повідомив співзасновник "Монобанку""Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем", - повідомив Гороховський.Гороховський згодом повідомив, що атаку на Monobank відбилиНагадаємо, вранці 12 грудня користувачі масово зу роботі оператора зв'язку "Київстар". Відсутній мобільний зв'язок та інтернет.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію