Хакерську атаку на Monobank відбили

Хакерську атаку на Monobank відбили
Тривала масована DDoS атака на Monobank. На щастя, атаку вдалося відбити.

Про це у телеграмі повідомив співзасновник "Монобанку" Олег Гороховський.

"Масована DDoS атака на моно. Об'єкт атаки: точки входу на Amazon (Банки, сайт). Все під контролем", - повідомив Гороховський.
Хакерську атаку на Monobank відбили

Гороховський згодом повідомив, що атаку на Monobank відбили

Нагадаємо, вранці 12 грудня користувачі масово заявили про масштабний збій у роботі оператора зв'язку "Київстар". Відсутній мобільний зв'язок та інтернет.

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Теги: хакери, інтернет
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