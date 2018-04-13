Українці здали понад 4 мільйони гривень монетами на підтримку ЗСУ

Учасники другої хвилі благодійної акції "Смілива гривня" зібрали монетами 4,3 мільйона гривень.Акція насамперед спрямовувалася на дітей та молодь, які мали можливість взяти участь у зборі монет у своїх навчальних закладах.Про це повідомили у Нацбанку."Донати для підтримки сил оборони сьогодні вже стали невід’ємною частиною життя ледь не кожного українця. Долучитися до цієї великої справи прагнуть і наші діти. Акція "Смілива гривня" дає їм таку можливість. Особлива подяка педагогам, які активно організовували збір монет у навчальних закладах. Участь в акції цьогоріч взяли понад 2,5 тисячі навчальних закладів з усіх куточків України, навіть з тимчасово окупованих територій. Благодійна акція "Смілива гривня" спрямована не лише на підтримку наших захисників, вона також сприяє формуванню культури благодійності серед дітей та молоді, яка є частиною фінансової культури", - прокоментувала директорка Департаменту комунікацій НБУЗбір монет тривав по всій Україні упродовж трьох місяців – з 04 вересня до 08 грудня цього року. Сума зібраних коштів перераховувалася на спецрахунок Національного банку, відкритий для потреб сил оборони України.Кожен міг передати для допомоги українським військовим монети номіналами 10, 50 копійок та 1, 2, 5, 10 гривень через широку мережу банків-партнерів: ПриватБанк, Ощадбанк, ПУМБ.Крім того, можна було передати неплатіжні монети 1, 2, 5, 25 копійок, поклавши їх до скриньки у відділеннях ПУМБу. Еквівалент цих монет також перераховано на спецрахунок.Національний банк вперше ініціював благодійну акцію "Смілива гривня" у 2022 році. Під час першої хвилі акції до благодійного збору монет для підтримки українських захисників долучилися понад 2 400 колективів, із них 81 % – це навчальні заклади.