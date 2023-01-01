«Чужих дітей не буває»: у Луцьку збирають солодощі у подарунки діткам зі складною долею
Сьогодні, 14:04
У Луцьку старував щорічний благодійний проєкт «Чужих дітей не буває», для реалізації якого розпочали збір солодких подарунків для дітей.
Про це повідомили у громадській організації «Ми Плюс».
«Благодійний проєкт «Чужих дітей не буває» спрямований на турботу про дітей із складною долею. Діти-сироти, діти з інвалідністю, діти ВПО, малозабезпечені сім’ї та діти, батьки яких, загинули внаслідок російсько-української війни — усі вони заслуговують на Різдвяний настрій. Наша ціль - зібрати 2500 солодких подарунків.
Приєднуйтесь до акції «Чужих дітей не буває» і подаруйте радість дітям. Принесіть солодощі за адресою: КРЦ Адреналін Сіті (БФ Асамблея Добрих Справ)або задонатьте на карту», - йдеться у повідомленні громадської організації «Ми Плюс» в інстаграмі.
Задонатити можна на банку в Monobank
або за номером картки 5375 4112 1280 8369.
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Про це повідомили у громадській організації «Ми Плюс».
«Благодійний проєкт «Чужих дітей не буває» спрямований на турботу про дітей із складною долею. Діти-сироти, діти з інвалідністю, діти ВПО, малозабезпечені сім’ї та діти, батьки яких, загинули внаслідок російсько-української війни — усі вони заслуговують на Різдвяний настрій. Наша ціль - зібрати 2500 солодких подарунків.
Приєднуйтесь до акції «Чужих дітей не буває» і подаруйте радість дітям. Принесіть солодощі за адресою: КРЦ Адреналін Сіті (БФ Асамблея Добрих Справ)або задонатьте на карту», - йдеться у повідомленні громадської організації «Ми Плюс» в інстаграмі.
Задонатити можна на банку в Monobank
або за номером картки 5375 4112 1280 8369.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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