Шахраї видурили у волинянин понад 53 тисячі гривень під приводом соціальних виплат

Шахраї видурили у волинянин понад 53 тисячі гривень під приводом соціальних виплат
Шахраї видурили у громадян понад 53 тисячі гривень під приводом соціальних виплат.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Минулої доби шахраї ошукали п’ятьох громадян під приводом надання соціальних виплат українцям. Потерпілі - віком від 37-ми до 60-ти років. Суми, які шахраї перераховували на свої рахунки, різні: від 3900 до 23 000 грн.

За шахрайською схемою про нарахування соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, представників ООН, благодійних фондів, організацій тощо шахраї надсилають громадянам посилання в месенджерах. У надісланих повідомленнях аферисти пропонують перейти за посиланням для зарахування коштів, ввести мобільний номер телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу, смс-код від банку, тризначний код на зворотній стороні картки і термін її дії.

Також аферисти можуть використовувати шахрайські сайти, схожі на справжні. Наприклад, сайти державних органів, міжнародних організацій, банків та благодійних фондів. Громадяни переходять за посиланням на сайт, візуально схожий на справжню сторінку відповідної організації, вводять усі дані, які автоматично стають відомі шахраям. Після таких дій гроші зникають з рахунків.

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Теги: поліція, соцвиплати, шахраї
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