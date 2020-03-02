Волинські синоптики попереджають водіїв про сильний туман
Сьогодні, 14:17
До кінця доби 12 грудня на території Волинської області та у Луцьку прогнозують сильний туман.
"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби 12 грудня, по області та в Луцьку, очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Рівень небезпечності – І, жовтий", - йдеться у повідомленні Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Згідно прогнозу погоди на середу, 13 грудня, туманно буде і вранці.
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"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби 12 грудня, по області та в Луцьку, очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Рівень небезпечності – І, жовтий", - йдеться у повідомленні Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Згідно прогнозу погоди на середу, 13 грудня, туманно буде і вранці.
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