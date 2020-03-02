Волинські синоптики попереджають водіїв про сильний туман





"Попередження про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби 12 грудня, по області та в Луцьку, очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Рівень небезпечності – І, жовтий", - йдеться у повідомленні Волинського обласного центру з гідрометеорології.



Згідно прогнозу погоди на середу, 13 грудня, туманно буде і вранці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До кінця доби 12 грудня на території Волинської області та у Луцьку прогнозують сильний туман."Попередження про небезпечні метеорологічні явища. До кінця доби 12 грудня, по області та в Луцьку, очікується туман з видимістю 200-500 метрів. Рівень небезпечності – І, жовтий", - йдеться у повідомленні Волинського обласного центру з гідрометеорології.Згідно прогнозу погоди на середу, 13 грудня, туманно буде і вранці.

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