У Луцьку в аварію потрапили дві вантажівки
Сьогодні, 14:46
На вулиці Дубнівській у Луцьку сьогодні, 12 грудня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок.
Про це повідомляє Суспільне.
Як ідеться в повідомленні, на вулиці Дубнівській обласного центру волині не розминулися два вантажні автомобілі.
Унаслідок зіткнення один із ваговозів протаранив паркан і в'їхав на територію приватного обійстя.
Один із ваговозів перевозив пісок, інший — дерев'яні дошки.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у Володимирі Fiat збив пішохода, поліція розпочала кримінальне провадження.
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Про це повідомляє Суспільне.
Як ідеться в повідомленні, на вулиці Дубнівській обласного центру волині не розминулися два вантажні автомобілі.
Унаслідок зіткнення один із ваговозів протаранив паркан і в'їхав на територію приватного обійстя.
Один із ваговозів перевозив пісок, інший — дерев'яні дошки.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у Володимирі Fiat збив пішохода, поліція розпочала кримінальне провадження.
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