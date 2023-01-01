У Луцьку в аварію потрапили дві вантажівки

У Луцьку в аварію потрапили дві вантажівки
На вулиці Дубнівській у Луцьку сьогодні, 12 грудня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок.

Про це повідомляє Суспільне.

Як ідеться в повідомленні, на вулиці Дубнівській обласного центру волині не розминулися два вантажні автомобілі.
У Луцьку в аварію потрапили дві вантажівки

Унаслідок зіткнення один із ваговозів протаранив паркан і в'їхав на територію приватного обійстя.
У Луцьку в аварію потрапили дві вантажівки

Один із ваговозів перевозив пісок, інший — дерев'яні дошки.

Деталі – згодом.

Нагадаємо, у Володимирі Fiat збив пішохода, поліція розпочала кримінальне провадження.

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Теги: ДТП, Луцьк
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