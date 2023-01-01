У Луцьку в аварію потрапили дві вантажівки





Про це повідомляє



Як ідеться в повідомленні, на вулиці Дубнівській обласного центру волині не розминулися два вантажні автомобілі.



Унаслідок зіткнення один із ваговозів протаранив паркан і в'їхав на територію приватного обійстя.



Один із ваговозів перевозив пісок, інший — дерев'яні дошки.



Деталі – згодом.



Нагадаємо, у Володимирі Fiat збив пішохода, поліція розпочала кримінальне провадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На вулиці Дубнівській у Луцьку сьогодні, 12 грудня, трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок.Про це повідомляє Суспільне Як ідеться в повідомленні, на вулиці Дубнівській обласного центру волині не розминулися два вантажні автомобілі.Унаслідок зіткнення один із ваговозів протаранив паркан і в'їхав на територію приватного обійстя.Один із ваговозів перевозив пісок, інший — дерев'яні дошки.Деталі – згодом.Нагадаємо, у Володимирі, поліція розпочала кримінальне провадження.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію