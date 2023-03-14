Волиняни просять Зеленського присвоїти Героя України полеглому земляку

Триває збір підписів під петицією до президентапро присвоєння почесного звання Герой України (посмертно) відважному військовослужбовцю Збройних Сил УкраїниПетицію на сайті глави держави зареєструвалаВона закликала президента присвоїти звання Героя України (посмертно) відважному захиснику, військовослужбовцю Збройних Сил України Лахаю Андрію Олександровичу, який народився 08 грудня 1997 року в селі Велика Глуша на Волині.Захисник перебував на військовій службі з 26 квітня 2018-го по 24 жовтня 2019 року.На початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року був призваний до війська і не вагаючись, відразу пішов боронити Україну. Служив в 14-тій окремій механізованій бригаді імені князя Романа Великого.«Він був сильним, усміхненим, відважним, рішучим воїном. Неодноразово рятував з-під куль своїх побратимів, але на жаль не врятував своє життя. За весь час служби не був у відпустці. Загинув за свободу і незалежність 14.03.2023 року в селі Гряниківка, Харківська область під час бойового завдання, але в рідну домівку прибув тільки 08.12.2023 року,8 з половиною місяців. Похоронили Героя на його день народження, що додало більше болю і суму. За весь час служби перебував у гарячих точках в Київській, Луганській, Донецькій, Херсонській, Харківській областях. Неодноразово був поранений і мав контузії», - зазначається у декларації.Був відзначений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України "За взірцевість у військовій службі" ІІ ступеня.«Захисник завжди був на позитиві, мотивував побратимів, заспокоював рідних, ніколи не казав, що йому важко. Побратими завжди гарно відгукувались про воїна, розказували про його безстрашні вчинки. Він з честю і гордістю виконував свій обов'язок перед Україною! Залишив вдома батьків, сестер, братів, наречену, з якою так і не встиг створити сім'ю. Лахай Андрій - справжній Герой, який заслуговує на найвищу державну нагороду - Герой України(посмертно). Вічна пам'ять і слава Герою!» - зазначила Марія Кузьмич.Підтримати петицію можна за цим