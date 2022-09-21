На Волині патрульні повернули батькові сина, який загубився
Сьогодні, 13:10
На Волині патрульні повернули батькові сина, який загубився.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями патрульні з Ковеля Всеволод Васейко та Тарас Ващук отримали повідомлення на службовий планшет. У ньому йшлося, що місцевий житель не може знайти свого 11-річного сина.
Заявник розповів, що хлопчик у той день був на спортивних змаганнях у сусідньому селі. Після їхнього завершення разом із тренером та командою він діставався до рідного міста автобусом, однак не вийшов на зупинці з усіма, а поїхав далі. Куди саме — батько не знав, а зателефонувати сину не міг, адже він забув телефон удома.
Було прийнято рішення вирушити на кінцеву — автостанцію. Там поліцейські поспілкувалися з водієм автобуса, а невдовзі виявили хлопчика, який після кількагодинного очікування був дуже схвильований та змерз. З’ясувалося, він не правильно зрозумів тата й чекав його на автостанції, поки батько його — біля спортивної школи.
Хлопця доставили в районний відділ поліції, де на нього вже чекав татусь.
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Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Днями патрульні з Ковеля Всеволод Васейко та Тарас Ващук отримали повідомлення на службовий планшет. У ньому йшлося, що місцевий житель не може знайти свого 11-річного сина.
Заявник розповів, що хлопчик у той день був на спортивних змаганнях у сусідньому селі. Після їхнього завершення разом із тренером та командою він діставався до рідного міста автобусом, однак не вийшов на зупинці з усіма, а поїхав далі. Куди саме — батько не знав, а зателефонувати сину не міг, адже він забув телефон удома.
Було прийнято рішення вирушити на кінцеву — автостанцію. Там поліцейські поспілкувалися з водієм автобуса, а невдовзі виявили хлопчика, який після кількагодинного очікування був дуже схвильований та змерз. З’ясувалося, він не правильно зрозумів тата й чекав його на автостанції, поки батько його — біля спортивної школи.
Хлопця доставили в районний відділ поліції, де на нього вже чекав татусь.
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