Атака на «Київстар»: у поліції та ДСНС Волині запрацювали додаткові телефони для звернень громадян
Сьогодні, 15:58
У зв’язку із масштабним збоєм на території країни мережі зв’язку
мобільного оператора ПрАТ «Київстар», з метою забезпечення функціонування альтернативних джерел звернення громадян до поліції,
забезпечено функціонування додаткового номеру мобільного телефону для прийому дзвінків громадян.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Тепер за допомогою до волинських поліцейських можна звернутися ще й за номером 095 295 04 33 в мережі Telegram, WhatsApp, Signal.
"На цю додаткову лінію ви можете повідомити про правопорушення, підозрілих осіб та небезпечні предмети, або ж якщо потребуєте допомоги.
Інформацію бажано надсилати у вигляді текстових повідомлень через вказані канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Лінія 102 працює в штатному режимі, як і раніше.
Також резервний номер телефону запрацював у ДСНС Волині: +380504001186.
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мобільного оператора ПрАТ «Київстар», з метою забезпечення функціонування альтернативних джерел звернення громадян до поліції,
забезпечено функціонування додаткового номеру мобільного телефону для прийому дзвінків громадян.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Тепер за допомогою до волинських поліцейських можна звернутися ще й за номером 095 295 04 33 в мережі Telegram, WhatsApp, Signal.
"На цю додаткову лінію ви можете повідомити про правопорушення, підозрілих осіб та небезпечні предмети, або ж якщо потребуєте допомоги.
Інформацію бажано надсилати у вигляді текстових повідомлень через вказані канали зв’язку", - йдеться в повідомленні.
Лінія 102 працює в штатному режимі, як і раніше.
Також резервний номер телефону запрацював у ДСНС Волині: +380504001186.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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