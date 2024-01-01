Рятувальники визволили немічну лучанку із власної оселі
Сьогодні, 14:15
У Луцьку на вулиці Шопена рятувальники відкрили двері помешкання, де перебувала жінка.
Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 4 лютого, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що жінка сама перебуває у квартирі та не виходить на зв'язок.
Луцькі рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини, за допомогою трьохколінної висувної драбини, потрапили через вікно у квартиру на другому поверсі, відкрили двері оселі та передали жінку працівникам медичної служби.
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Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні, 4 лютого, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що жінка сама перебуває у квартирі та не виходить на зв'язок.
Луцькі рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини, за допомогою трьохколінної висувної драбини, потрапили через вікно у квартиру на другому поверсі, відкрили двері оселі та передали жінку працівникам медичної служби.
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