Рятувальники визволили немічну лучанку із власної оселі

У Луцьку на вулиці Шопена рятувальники відкрили двері помешкання, де перебувала жінка.Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.Сьогодні, 4 лютого, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що жінка сама перебуває у квартирі та не виходить на зв'язок.Луцькі рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини, за допомогою трьохколінної висувної драбини, потрапили через вікно у квартиру на другому поверсі, відкрили двері оселі та передали жінку працівникам медичної служби.