Рятувальники визволили немічну лучанку із власної оселі

Рятувальники визволили немічну лучанку із власної оселі
У Луцьку на вулиці Шопена рятувальники відкрили двері помешкання, де перебувала жінка.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні, 4 лютого, до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що жінка сама перебуває у квартирі та не виходить на зв'язок.

Луцькі рятувальники 25-ї державної пожежно-рятувальної частини, за допомогою трьохколінної висувної драбини, потрапили через вікно у квартиру на другому поверсі, відкрили двері оселі та передали жінку працівникам медичної служби.
Рятувальники визволили немічну лучанку із власної оселі
Рятувальники визволили немічну лучанку із власної оселі

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Теги: рятувальники, Волинь
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