На Волині зросла кількість пацієнтів із раком 4-ї стадії

На Волині зросла кількість пацієнтів із раком 4-ї стадії
На обліку в обласному медичному центрі онкології на Волині перебувають понад 27 тисяч осіб, в яких діагностували злоякісне новоутворення.

Про це інформує Суспільне.

Впродовж минулого року в онкоцентрі виявили 3 040 випадків з вперше діагностованим раком, розповіла медична директорка з контролю якості надання допомоги обласної клінічної лікарні Світлана Дмитрієва. З її слів, кількість виявлених злоякісних новоутворень на Волині збільшилась.

"На сьогодні зросла кількість пацієнтів з 4-ою стадією. Тому що з початком війни частина людей виїхала за кордон, частина не зверталася до лікарів. І втрачений час, за який вони могли вчасно діагностувати онкозахворювання", — каже Світлана Дмитрієва.
На Волині зросла кількість пацієнтів із раком 4-ї стадії

Пацієнтка Лідія Денисюк розповідає: торік у березні мала першу операцію із видалення пухлини.

"Я її не відчувала, цю пухлину. Як би я її відчула, я б може раніше звернулась. Тепер знову пухлина і знову операція. Ця операція складніша, ніж попередня. Але я вам скажу, що я – людина позитив, з оптимізмом", — говорить пацієнтка онокоцентру.
На Волині зросла кількість пацієнтів із раком 4-ї стадії

Щотижня у загальнохірургічному відділенні онкоцентру 5 хірургів роблять до 20 операцій. Спеціалізація — на онкопатологіях шлунково-кишкового тракту, заочеревинного простору та шкіри, каже завідувач Віталій Супрунець.

"Роботи вистачає. Що стосується занедбаності, то зараз у зв’язку воєнним станом занедбаність зросла, тому що не кожен пацієнт може своєчасно звернутись до свого онколога", — зазначає завідувач онкохірургічного відділення №1.
На Волині зросла кількість пацієнтів із раком 4-ї стадії

У хіміотерапевтичному відділенні, яке розраховане на 55 ліжок, проводять медикаментозне лікування онкохворих.

"Щодня в нас поступає близько 30 людей. І так само щодня виписується. Цикл сучасної хіміотерапевтичної схеми лікування короткий – 1-3 дні, тому пацієнти тут мінімально затримуються", — говорить завідувач Ігор Чоплак.
На Волині зросла кількість пацієнтів із раком 4-ї стадії

Впродовж 2023 року в онкоцентрі пролікували 10662 пацієнти, з яких 618 — переселенці, додала медична директорка Світлана Дмитрієва. З її слів, торік найчастіше виявляли немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, рак молочної залози, рак легень, рак передміхурової залози та злоякісні новоутворення ободової кішки.


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Теги: лікарі, Волинь
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