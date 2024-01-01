На Волині зросла кількість пацієнтів із раком 4-ї стадії





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Впродовж минулого року в онкоцентрі виявили 3 040 випадків з вперше діагностованим раком, розповіла медична директорка з контролю якості надання допомоги обласної клінічної лікарні Світлана Дмитрієва. З її слів, кількість виявлених злоякісних новоутворень на Волині збільшилась.



"На сьогодні зросла кількість пацієнтів з 4-ою стадією. Тому що з початком війни частина людей виїхала за кордон, частина не зверталася до лікарів. І втрачений час, за який вони могли вчасно діагностувати онкозахворювання", — каже Світлана Дмитрієва.



Пацієнтка Лідія Денисюк розповідає: торік у березні мала першу операцію із видалення пухлини.



"Я її не відчувала, цю пухлину. Як би я її відчула, я б може раніше звернулась. Тепер знову пухлина і знову операція. Ця операція складніша, ніж попередня. Але я вам скажу, що я – людина позитив, з оптимізмом", — говорить пацієнтка онокоцентру.



Щотижня у загальнохірургічному відділенні онкоцентру 5 хірургів роблять до 20 операцій. Спеціалізація — на онкопатологіях шлунково-кишкового тракту, заочеревинного простору та шкіри, каже завідувач Віталій Супрунець.



"Роботи вистачає. Що стосується занедбаності, то зараз у зв’язку воєнним станом занедбаність зросла, тому що не кожен пацієнт може своєчасно звернутись до свого онколога", — зазначає завідувач онкохірургічного відділення №1.



У хіміотерапевтичному відділенні, яке розраховане на 55 ліжок, проводять медикаментозне лікування онкохворих.



"Щодня в нас поступає близько 30 людей. І так само щодня виписується. Цикл сучасної хіміотерапевтичної схеми лікування короткий – 1-3 дні, тому пацієнти тут мінімально затримуються", — говорить завідувач Ігор Чоплак.



Впродовж 2023 року в онкоцентрі пролікували 10662 пацієнти, з яких 618 — переселенці, додала медична директорка Світлана Дмитрієва. З її слів, торік найчастіше виявляли немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, рак молочної залози, рак легень, рак передміхурової залози та злоякісні новоутворення ободової кішки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На обліку в обласному медичному центрі онкології на Волині перебувають понад 27 тисяч осіб, в яких діагностували злоякісне новоутворення.Про це інформує Суспільне Впродовж минулого року в онкоцентрі виявили 3 040 випадків з вперше діагностованим раком, розповіла медична директорка з контролю якості надання допомоги обласної клінічної лікарні. З її слів, кількістьна Волині збільшилась."На сьогодні зросла кількість пацієнтів з 4-ою стадією. Тому що з початком війни частина людей виїхала за кордон, частина не зверталася до лікарів. І втрачений час, за який вони могли вчасно діагностувати онкозахворювання", — каже Світлана Дмитрієва.Пацієнткарозповідає: торік у березні мала першу операцію із видалення пухлини."Я її не відчувала, цю пухлину. Як би я її відчула, я б може раніше звернулась. Тепер знову пухлина і знову операція. Ця операція складніша, ніж попередня. Але я вам скажу, що я – людина позитив, з оптимізмом", — говорить пацієнтка онокоцентру.Щотижня у загальнохірургічному відділенні онкоцентру 5 хірургів роблять до 20 операцій. Спеціалізація — на онкопатологіях шлунково-кишкового тракту, заочеревинного простору та шкіри, каже завідувач"Роботи вистачає. Що стосується занедбаності, то зараз у зв’язку воєнним станом занедбаність зросла, тому що не кожен пацієнт може своєчасно звернутись до свого онколога", — зазначає завідувач онкохірургічного відділення №1.У хіміотерапевтичному відділенні, яке розраховане на 55 ліжок, проводять медикаментозне лікування онкохворих."Щодня в нас поступає близько 30 людей. І так само щодня виписується. Цикл сучасної хіміотерапевтичної схеми лікування короткий – 1-3 дні, тому пацієнти тут мінімально затримуються", — говорить завідувачВпродовж 2023 року в онкоцентрі пролікували 10662 пацієнти, з яких 618 — переселенці, додала медична директорка Світлана Дмитрієва. З її слів, торік найчастіше виявляли немеланомні злоякісні новоутворення шкіри, рак молочної залози, рак легень, рак передміхурової залози та злоякісні новоутворення ободової кішки.

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