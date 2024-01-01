Лучани попрощалися із полеглим під Авдіївкою прикордонником

Олега Сироватка, який загинув неподалік Авдіївки на Донеччині.



Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.



Сьогодні, 4 лютого, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Олега Сироватка, який загинув 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.



Провести Героя в останню дорогу прийшли побратими військовослужбовця, а також чимало лучан.



Поховали Олега Сироватка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили у муніципалітеті.



Довідково:



Лучанин Олег Сироватко (20.07.1981 р. н.) був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії - помічника гранатометника третього відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) (на ББА) прикордонної комендатури швидкого реагування.





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