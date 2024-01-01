Лучани попрощалися із полеглим під Авдіївкою прикордонником

Лучани попрощалися із полеглим під Авдіївкою прикордонником
В обласному центрі Волині городяни провели в останню дорогу Героя Олега Сироватка, який загинув неподалік Авдіївки на Донеччині.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міськради.

Сьогодні, 4 лютого, у Свято-Троїцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону військовослужбовця Олега Сироватка, який загинув 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області.
Лучани попрощалися із полеглим під Авдіївкою прикордонником
Лучани попрощалися із полеглим під Авдіївкою прикордонником

Провести Героя в останню дорогу прийшли побратими військовослужбовця, а також чимало лучан.
Лучани попрощалися із полеглим під Авдіївкою прикордонником
Лучани попрощалися із полеглим під Авдіївкою прикордонником

Поховали Олега Сироватка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Лучани попрощалися із полеглим під Авдіївкою прикордонником

«Щирі співчуття рідним і близьким! Вічна пам‘ять, честь і шана Герою!» - повідомили у муніципалітеті.
Лучани попрощалися із полеглим під Авдіївкою прикордонником
Лучани попрощалися із полеглим під Авдіївкою прикордонником

Довідково:

Лучанин Олег Сироватко (20.07.1981 р. н.) був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини Державної прикордонної служби України на посаду інспектора прикордонної служби 3 категорії - помічника гранатометника третього відділення інспекторів прикордонної служби першої прикордонної застави першого відділу прикордонної служби (тип С) (на ББА) прикордонної комендатури швидкого реагування.


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Теги: загиблі, війна
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