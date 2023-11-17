«Дія» обвалилася сама, без допомоги хакерів, - Мінцифри

збою у застосунку «Дія» під час голосування за переможця нацвідбору на Євробачення-2024 не причетні кіберзлочинці.



Про це в коментарі Олеся Лісовська.



За її словами, причина збою — лише в надмірній кількості запитів від охочих проголосувати, з чим система не впоралася.



Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, що під час голосування зафіксували рекордну кількість користувачів за всю історію проєкту. За секунду українці робили 15 тисяч запитів (тоді як торік було лише 800 запитів у секунду). Тому виникла величезна черга.



Міністр зазначив, що хоча потужність «Дії» порівняно з минулим роком і була збільшена у 5 разів, однак запитів надійшло у 20 разів більше.



Станом на 11:30 4 лютого за свого фаворита нацвідбору в «Дії» віддали голоси понад 426 тисяч українців. Але й досі деякі користувачі повідомляють про тимчасові збої.



Через збій у «Дії» результати нацвідбору оголосять 4 лютого. Голосування досі відкрите.



О 15:15 на телеканалі «Суспільне Культура» повторно покажуть фінал нацвідбору в записі, а вже орієнтовно о 19:05 розпочнеться прямий етер. Тоді ж закриють голосування для глядачів і оголосять переможця.



Це вже 68 пісенний конкурс «Євробачення». Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а фінал — 11 травня 2024 року.



Утретє конкурс відбудеться в місті Мальме, що на півдні Швеції. Загалом ця країна вже всьоме приймає Євробачення.



За результатами жеребкування визначили, що представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 7 травня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві цифрової трансформації заявили, що допід час голосування за переможця нацвідбору на Євробачення-2024 не причетні кіберзлочинці.Про це в коментарі hromadske сказала комунікаційниця МінцифриЗа її словами, причина збою — лише в надмірній кількості запитів від охочих проголосувати, з чим система не впоралася.Очільник Мінцифрирозповів, що під час голосування зафіксували рекордну кількість користувачів за всю історію проєкту. За секунду українці робили 15 тисяч запитів (тоді як торік було лише 800 запитів у секунду). Тому виникла величезна черга.Міністр зазначив, що хоча потужність «Дії» порівняно з минулим роком і була збільшена у 5 разів, однак запитів надійшло у 20 разів більше.Станом на 11:30 4 лютого за свого фаворита нацвідбору в «Дії» віддали голоси понад 426 тисяч українців. Але й досі деякі користувачі повідомляють про тимчасові збої.Через збій у «Дії». Голосування досі відкрите.О 15:15 на телеканалі «Суспільне Культура» повторно покажуть фінал нацвідбору в записі, а вже орієнтовно о 19:05 розпочнеться прямий етер. Тоді ж закриють голосування для глядачів і оголосять переможця.Це вже 68 пісенний конкурс «Євробачення». Півфінали відбудуться 7 та 9 травня, а фінал — 11 травня 2024 року.Утретє конкурс відбудеться в місті Мальме, що на півдні Швеції. Загалом ця країна вже всьоме приймає Євробачення.За результатами жеребкування визначили, що представник від України виступить у першій частині першого півфіналу, 7 травня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію