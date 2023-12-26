У важкому бою на Сумщині тероборона знищила російських диверсантів

На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припиненоперетнути державний кордон України.Про це у телеграмі повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУВчора, 3 листопада, о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, щільно накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контрдиверсійна група.Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону.«Низький уклін кожному українському воїну, який стоїть на захисті нашої незалежності й робить все можливе для того, щоб наблизити нашу славетну Перемогу. Слава Україні!» - зазначив Сергій Наєв.