Ще одна втрата: зупинилося серце Героя Олексія Клімчука з Луцька
Сьогодні, 10:43
У бою із російськими загарбниками неподалік села Ямполівка на Донеччині загинув лучанин Олексій Клімчук.
Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер Луцька.
Лучанин Клімчук Олексій Євгенович (02.03.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду санітарного інструктора медичного пункту.
Молодший сержант загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності Украни в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив міський голова.
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Про це у телеграмі повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.
«На жаль, маємо ще одну втрату», - зазначив мер Луцька.
Лучанин Клімчук Олексій Євгенович (02.03.1981 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації та зарахований до списків особового складу військової частини на посаду санітарного інструктора медичного пункту.
Молодший сержант загинув 31 січня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності Украни в районі населеного пункту Ямполівка Донецької області.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - зазначив міський голова.
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