З’явилося відео, як добровольці з батальйону «Волинь» нищать загарбників
Сьогодні, 10:31
Військовослужбовці батальйону «Волинь» Української добровольчої армії продовжують виконувати бойові завдання на фронті.
Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї.
«На Запорізькому напрямку бійці 3-го окремого батальйону «Волинь» УДА нищать окупантів», - йдеться у повідомленні.
Також опублікували відео із роботою волинських добровольців.
Довідково:
Українська добровольча армія (УДА) — добровольче військове формування України, що кінцево сформувалось у грудні 2015 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії, наказом командувача УДА, визначена дата 20 квітня 2014 року — перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї.
«На Запорізькому напрямку бійці 3-го окремого батальйону «Волинь» УДА нищать окупантів», - йдеться у повідомленні.
Також опублікували відео із роботою волинських добровольців.
Довідково:
Українська добровольча армія (УДА) — добровольче військове формування України, що кінцево сформувалось у грудні 2015 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії, наказом командувача УДА, визначена дата 20 квітня 2014 року — перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
З’явилося відео, як добровольці з батальйону «Волинь» нищать загарбників
Сьогодні, 10:31
Курс валют у Луцьку 4 лютого
Сьогодні, 09:06
Переселенка із Вугледара, яка переїхала на Волинь, отримала ваучер на навчання та здобуває третю освіту
Сьогодні, 08:14
Лучанина посадили на 6 років за торгівлю канабісом
Сьогодні, 06:05