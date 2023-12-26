З’явилося відео, як добровольці з батальйону «Волинь» нищать загарбників

З’явилося відео, як добровольці з батальйону «Волинь» нищать загарбників
Військовослужбовці батальйону «Волинь» Української добровольчої армії продовжують виконувати бойові завдання на фронті.

Про це повідомляє телеграмканал Брати по зброї.

«На Запорізькому напрямку бійці 3-го окремого батальйону «Волинь» УДА нищать окупантів», - йдеться у повідомленні.

Також опублікували відео із роботою волинських добровольців.



Довідково:

Українська добровольча армія (УДА) — добровольче військове формування України, що кінцево сформувалось у грудні 2015 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії, наказом командувача УДА, визначена дата 20 квітня 2014 року — перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.

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Теги: війна, ЗСУ, наближають перемогу
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