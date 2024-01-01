Показали, як тренуються бійці батальйону «Волинь»

військовослужбовців окремого батальйону «Волинь».



Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.



«Задля забезпечення якісної вогневої підтримки під час оборонних чи наступальних дій проводиться тренування бійців 3-го окремого батальйону «Волинь» Української добровольчої армії», - йдеться у коментарі до відео.







Довідково:



Українська добровольча армія (УДА) — добровольче військове формування України, що кінцево сформувалось у грудні 2015 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії, наказом командувача УДА, визначена дата 20 квітня 2014 року — перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.



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