Показали, як тренуються бійці батальйону «Волинь»
Сьогодні, 17:52
У мережі опублікували відео із тренуваннями військовослужбовців окремого батальйону «Волинь».
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Задля забезпечення якісної вогневої підтримки під час оборонних чи наступальних дій проводиться тренування бійців 3-го окремого батальйону «Волинь» Української добровольчої армії», - йдеться у коментарі до відео.
Довідково:
Українська добровольча армія (УДА) — добровольче військове формування України, що кінцево сформувалось у грудні 2015 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії, наказом командувача УДА, визначена дата 20 квітня 2014 року — перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Задля забезпечення якісної вогневої підтримки під час оборонних чи наступальних дій проводиться тренування бійців 3-го окремого батальйону «Волинь» Української добровольчої армії», - йдеться у коментарі до відео.
Довідково:
Українська добровольча армія (УДА) — добровольче військове формування України, що кінцево сформувалось у грудні 2015 року. Символічною датою заснування Української добровольчої армії, наказом командувача УДА, визначена дата 20 квітня 2014 року — перший наступальний бій українських добровольців під командуванням Дмитра Яроша під час Антитерористичної операції під містом Слов'янськ Донецької області.
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