Зупинилося серце відомого лікаря із Нововолинська

Леонтій Тюхта.



Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинська міська центральна лікарні.



Леонтій Тюхта вніс великий вклад у розвиток медицини Нововолинська.







«Діти також продовжили шлях батька та працюють лікарями. Приносимо щирі співчуття колегам, рідним та близьким!» - зазначили у лікарні.



Довідково:



Із 1978 по 1996 року Леонтій Тюхта працював лікарем-психіатром психоневрологічного відділення с. Жовтневе (зараз - Благодатне) при Нововолинській ЦМЛ.



У 1998 році був переведений на посаду лікаря-невропатолога неврологічного відділення КНП «НЦМЛ».



Із 1999 року по 2003 рік працював завідувачем неврологічного відділення.



Із 2003 року по квітень 2023 року - лікарем-невропатологом поліклінічного відділення.





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