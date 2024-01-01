Зупинилося серце відомого лікаря із Нововолинська

Зупинилося серце відомого лікаря із Нововолинська
На 75-му році життя відійшов у засвіти відомий лікар-невропатолог із Нововолинська Леонтій Тюхта.

Про це у фейсбуці повідомляє Нововолинська міська центральна лікарні.

Леонтій Тюхта вніс великий вклад у розвиток медицини Нововолинська.

Зупинилося серце відомого лікаря із Нововолинська


«Діти також продовжили шлях батька та працюють лікарями. Приносимо щирі співчуття колегам, рідним та близьким!» - зазначили у лікарні.

Довідково:

Із 1978 по 1996 року Леонтій Тюхта працював лікарем-психіатром психоневрологічного відділення с. Жовтневе (зараз - Благодатне) при Нововолинській ЦМЛ.

У 1998 році був переведений на посаду лікаря-невропатолога неврологічного відділення КНП «НЦМЛ».

Із 1999 року по 2003 рік працював завідувачем неврологічного відділення.

Із 2003 року по квітень 2023 року - лікарем-невропатологом поліклінічного відділення.


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Теги: смерть, Волинь
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