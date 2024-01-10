«Росія не має спроможностей проводити сухопутні наступальні операції проти інших країн», – розвідка

«Росія не має спроможностей проводити сухопутні наступальні операції проти інших країн», – розвідка
Генерал-майор, заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький заявив, що рф не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн.

Про це пише Українська правда.

"Наш прогноз, наша оцінка дуже проста – на сьогодні рф не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн. Тому що весь ресурс сухопутного компоненту зараз націлений і знаходиться на нашій території.

Стосовно можливості нанесення окремих ударів дальньою авіацією, стратегічною авіацією – це вже інше питання. Але зараз так, є виклик, але прямої загрози, що завтра почнеться війна в країнах Балтії немає – там (в рф – ред.) немає вже ким воювати, просто-напросто", - сказав Скібіцький.

Нагадаємо, що російський аеродром «Енгельс-2» зазнав атаки дронів.




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Теги: Росія, Україна, війна
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