«Росія не має спроможностей проводити сухопутні наступальні операції проти інших країн», – розвідка

Вадим Скібіцький заявив, що рф не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн.



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"Наш прогноз, наша оцінка дуже проста – на сьогодні рф не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн. Тому що весь ресурс сухопутного компоненту зараз націлений і знаходиться на нашій території.



Стосовно можливості нанесення окремих ударів дальньою авіацією, стратегічною авіацією – це вже інше питання. Але зараз так, є виклик, але прямої загрози, що завтра почнеться війна в країнах Балтії немає – там (в рф – ред.) немає вже ким воювати, просто-напросто", - сказав Скібіцький.



Нагадаємо, що російський аеродром «Енгельс-2» зазнав атаки дронів.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Генерал-майор, заступник начальника ГУР МО Українизаявив, що рф не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн.Про це пише Українська правда "Наш прогноз, наша оцінка дуже проста – на сьогодні рф не має спроможностей проводити стратегічні сухопутні наступальні операції проти інших країн. Тому що весь ресурс сухопутного компоненту зараз націлений і знаходиться на нашій території.Стосовно можливості нанесення окремих ударів дальньою авіацією, стратегічною авіацією – це вже інше питання. Але зараз так, є виклик, але прямої загрози, що завтра почнеться війна в країнах Балтії немає – там (в рф – ред.) немає вже ким воювати, просто-напросто", - сказав Скібіцький.Нагадаємо, що

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