Через масові аварії на мостах Луцька патрульні покарали чиновників
Сьогодні, 16:36
Через численні ДТП на двох шляхопроводах у Луцьку патрульні склали адмінматеріали за стан дорожнього покриття на відповідальних осіб.
Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
У суботу, 6 січня, на двох шляхопроводах обласного центру одна за одною трапилися одразу по декілька автопригод. На місці патрульні регулювали рух та складали адмінматеріали на водіїв.
Також були складені акти обстеження вулично-шляхової мережі. Їх передали до відділу безпеки дорожнього руху.
Згідно з матеріалами патрульні склали 9 протоколів на відповідальних за стан дорожнього покриття осіб за ч. 4 ст. 140 КУпАП: «Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів».
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Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.
У суботу, 6 січня, на двох шляхопроводах обласного центру одна за одною трапилися одразу по декілька автопригод. На місці патрульні регулювали рух та складали адмінматеріали на водіїв.
Також були складені акти обстеження вулично-шляхової мережі. Їх передали до відділу безпеки дорожнього руху.
Згідно з матеріалами патрульні склали 9 протоколів на відповідальних за стан дорожнього покриття осіб за ч. 4 ст. 140 КУпАП: «Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів».
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