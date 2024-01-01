Через масові аварії на мостах Луцька патрульні покарали чиновників

Через численні ДТП на двох шляхопроводах у Луцьку патрульні склали адмінматеріали за стан дорожнього покриття на відповідальних осіб.Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.У суботу, 6 січня, на двох шляхопроводах обласного центру одна за одною. На місці патрульні регулювали рух та складали адмінматеріали на водіїв.Також були складені акти обстеження вулично-шляхової мережі. Їх передали до відділу безпеки дорожнього руху.Згідно з матеріалами патрульні склали 9 протоколів на відповідальних за стан дорожнього покриття осіб за ч. 4 ст. 140 КУпАП: «Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів».