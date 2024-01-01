Через масові аварії на мостах Луцька патрульні покарали чиновників

Через масові аварії на мостах Луцька патрульні покарали чиновників
Через численні ДТП на двох шляхопроводах у Луцьку патрульні склали адмінматеріали за стан дорожнього покриття на відповідальних осіб.

Про це у телеграмі повідомляє управління патрульної поліції Волинської області.

У суботу, 6 січня, на двох шляхопроводах обласного центру одна за одною трапилися одразу по декілька автопригод. На місці патрульні регулювали рух та складали адмінматеріали на водіїв.

Також були складені акти обстеження вулично-шляхової мережі. Їх передали до відділу безпеки дорожнього руху.

Згідно з матеріалами патрульні склали 9 протоколів на відповідальних за стан дорожнього покриття осіб за ч. 4 ст. 140 КУпАП: «Порушення правил, норм і стандартів при утриманні автомобільних доріг і вулиць, невжиття заходів щодо своєчасної заборони або обмеження руху чи позначення на автомобільних дорогах і вулицях місць провадження робіт, що спричинили створення аварійної обстановки або пошкодження транспортних засобів».

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Теги: патрульні, Луцьк
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