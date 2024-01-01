Аварійний перехід біля луцької школи: коли встановлять світлофор

Аварійний перехід біля луцької школи: коли встановлять світлофор
На нерегульованому пішохідному переході по вулиці Володимирській у Луцьку біля школи № 2 треба встановити світлофор.

Такого кроку від міської влади вимагають батьки учнів Луцького ліцею №2, пише Суспільне.

Як розповіла лучанка Тетяна Білецька, перехід без світлофора — небезпечний для дітей і дорослих. За останні чотири роки мешканці вулиці створили електронну петицію і написали три колективних звернення до міської ради.
Аварійний перехід біля луцької школи: коли встановлять світлофор

"Це все досі тягнеться. Саме на цьому пішохідному сходяться різні маленькі вулиці, поруч зупинка громадського транспорту, він є зручним для користування жителів цього району", — говорить жінка.

Як розповіла речниця патрульної поліції області Ольга Коваленко, упродовж 2023-го року на цьому переході було два ДТП за участі школярів: 26 квітня травмувався дев'ятирічний хлопчик, в грудні — 13-річна школярка.

Одна з травмованих — восьмикласниця Владислава Чепукайтес щодня переходить дорогу по вулиці Володимирській. 20 грудня 2023 року на цьому місці її збила автівка. В той день, говорить школярка, вона та ще четверо її однокласників разом переходили дорогу.
Аварійний перехід біля луцької школи: коли встановлять світлофор

"Я не пам’ятаю як воно все сталося. Я після удару знепритомніла і прийшла вже до тями в швидкій", — каже Владислава.

Як розповіла мама дівчинки, доньку збив 46-річний водій автомобіля Volkswagen. Дівчинку тоді ушпиталили із черепно-мозковою травмою, забоями і струсом мозку.

Директор другого ліцею Роман Поліщук каже: наприкінці грудня 23-го року написав подання в Департамент освіти Луцькради з проханням встановлення світлофорів на вимогу по вулицях Володимирській та Львівській.
Аварійний перехід біля луцької школи: коли встановлять світлофор

"Нам відомо чотири факти ДТП на пішохідних переходах по вулиці Володимирська, 50 і Львівська навпроти тубдиспансеру, починаючи з 24 жовтня 2019 року, де трагічний випадок, і закінчуючи двома послідовними 16 та 20 грудня 2023 за участі наших дітей. Після цих випадків ми звернулися в департамент освіти", — говорить директор навчального закладу.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Луцької міської ради Микола Осіюк розповів, що розпочали виготовлення проєктно-кошторисної документації на встановлення світлофорів по вулицях Львівській та Володимирській. З його слів, термін реалізації проєкту може зайняти 5 місяців.

"Місяць-півтора потрібно на її виготовлення. Може більше. Все залежить від того, як ми погодимо, як пройде експертиза. Скільки це буде коштувати, поки не можу сказати", — зазначив посадовець.


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Теги: ДТП, Луцьк
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