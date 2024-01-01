Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя
Сьогодні, 16:13
Нововолинська громада сьогодні, 10 січня, попрощалася з військовослужбовцем Віталієм Кілосовим.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Понад півтора року Віталій разом з побратимами боронив рідну державу від окупантів. До війська пішов добровольцем.
Війна безжальна. Вона несе горе у родини, забирає здоров’я та життя Захисників України. Після тривалої хвороби, серце Віталія Кілосова перестало битися у Нововолинській лікарні.
«З великою шаною та вдячністю за оборону України, нашої громади та кожного з нас схиляю голову перед воїном. Щиро співчуваю рідним у їхній втраті. Хай душа нашого Захисника знайде вічний спокій у Божому Царстві», - зазначив міський голова Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
Понад півтора року Віталій разом з побратимами боронив рідну державу від окупантів. До війська пішов добровольцем.
Війна безжальна. Вона несе горе у родини, забирає здоров’я та життя Захисників України. Після тривалої хвороби, серце Віталія Кілосова перестало битися у Нововолинській лікарні.
«З великою шаною та вдячністю за оборону України, нашої громади та кожного з нас схиляю голову перед воїном. Щиро співчуваю рідним у їхній втраті. Хай душа нашого Захисника знайде вічний спокій у Божому Царстві», - зазначив міський голова Нововолинська.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Аварійний перехід біля луцької школи: коли встановлять світлофор
Сьогодні, 16:31
Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя
Сьогодні, 16:13
Волиняни провели в останню путь десантника Віталія Гараня
Сьогодні, 16:04
У Тисі втопилися вже 19 ухилянтів
Сьогодні, 15:41
Колишній послушник Києво-Печерської лаври виправдовував окупацію Донецька та Луганська
Сьогодні, 15:10