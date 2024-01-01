Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя

Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя
Нововолинська громада сьогодні, 10 січня, попрощалася з військовослужбовцем Віталієм Кілосовим.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Понад півтора року Віталій разом з побратимами боронив рідну державу від окупантів. До війська пішов добровольцем.

Війна безжальна. Вона несе горе у родини, забирає здоров’я та життя Захисників України. Після тривалої хвороби, серце Віталія Кілосова перестало битися у Нововолинській лікарні.
Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя

«З великою шаною та вдячністю за оборону України, нашої громади та кожного з нас схиляю голову перед воїном. Щиро співчуваю рідним у їхній втраті. Хай душа нашого Захисника знайде вічний спокій у Божому Царстві», - зазначив міський голова Нововолинська.
Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя
Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя
Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя
Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Аварійний перехід біля луцької школи: коли встановлять світлофор
Сьогодні, 16:31
Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя
Сьогодні, 16:13
Волиняни провели в останню путь десантника Віталія Гараня
Сьогодні, 16:04
У Тисі втопилися вже 19 ухилянтів
Сьогодні, 15:41
Колишній послушник Києво-Печерської лаври виправдовував окупацію Донецька та Луганська
Сьогодні, 15:10
Схожі новини
Волиняни провели в останню путь десантника Віталія Гараня Волиняни провели в останню путь десантника Віталія Гараня
Сьогодні, 16:04
На Волині провели в останню путь полеглого під Авдіївкою Героя На Волині провели в останню путь полеглого під Авдіївкою Героя
09 січень, 18:56
Додому «на щиті» повертається волинянин Роман Кузьмич Додому «на щиті» повертається волинянин Роман Кузьмич
09 січень, 17:20
Лучани попрощалися з Героєм Юрієм Співаком Лучани попрощалися з Героєм Юрієм Співаком
09 січень, 16:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Аварійний перехід біля луцької школи: коли встановлять світлофор
Сьогодні, 16:31
 0
Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя
Сьогодні, 16:13
 0
Волиняни провели в останню путь десантника Віталія Гараня
Сьогодні, 16:04
 0
У Тисі втопилися вже 19 ухилянтів
Сьогодні, 15:41
 0
Колишній послушник Києво-Печерської лаври виправдовував окупацію Донецька та Луганська
Сьогодні, 15:10
 0
Медіа
відео
1/8