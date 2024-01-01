Серце зупинилося в лікарні: у Нововолинську поховали Героя

Нововолинська громада сьогодні, 10 січня, попрощалася з військовослужбовцемПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаПонад півтора року Віталій разом з побратимами боронив рідну державу від окупантів. До війська пішов добровольцем.Війна безжальна. Вона несе горе у родини, забирає здоров’я та життя Захисників України. Після тривалої хвороби, серце Віталія Кілосовау Нововолинській лікарні.«З великою шаною та вдячністю за оборону України, нашої громади та кожного з нас схиляю голову перед воїном. Щиро співчуваю рідним у їхній втраті. Хай душа нашого Захисника знайде вічний спокій у Божому Царстві», - зазначив міський голова Нововолинська.