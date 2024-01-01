Помер військовий з Волині Віталій Кілосов

Помер військовий з Волині Віталій Кілосов
Перестало битися серце Захисника Віталія Кілосова, 1980 року народження.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

З березня 2022 року Віталій добровольцем пішов боронити Україну. Воював на Донеччині.

У вересні 2023 року за станом здоровʼя був госпіталізований у військовий шпиталь міста Луцьк. Звідти переведений на лікування у Нововолинськ.

8 січня 2024 року Віталія не стало.

У середу, 10 січня, о 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі. Чин погребіння відбудеться на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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