Помер військовий з Волині Віталій Кілосов

Віталія Кілосова, 1980 року народження.



Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



З березня 2022 року Віталій добровольцем пішов боронити Україну. Воював на Донеччині.



У вересні 2023 року за станом здоровʼя був госпіталізований у військовий шпиталь міста Луцьк. Звідти переведений на лікування у Нововолинськ.



8 січня 2024 року Віталія не стало.



У середу, 10 січня, о 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі. Чин погребіння відбудеться на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перестало битися серце Захисника, 1980 року народження.Про це повідомив Нововолинський міський головаЗ березня 2022 року Віталій добровольцем пішов боронити Україну. Воював на Донеччині.У вересні 2023 року за станом здоровʼя був госпіталізований у військовий шпиталь міста Луцьк. Звідти переведений на лікування у Нововолинськ.8 січня 2024 року Віталія не стало.У середу, 10 січня, о 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі. Чин погребіння відбудеться на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).

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