Помер військовий з Волині Віталій Кілосов
Сьогодні, 22:42
Перестало битися серце Захисника Віталія Кілосова, 1980 року народження.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
З березня 2022 року Віталій добровольцем пішов боронити Україну. Воював на Донеччині.
У вересні 2023 року за станом здоровʼя був госпіталізований у військовий шпиталь міста Луцьк. Звідти переведений на лікування у Нововолинськ.
8 січня 2024 року Віталія не стало.
У середу, 10 січня, о 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі. Чин погребіння відбудеться на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
З березня 2022 року Віталій добровольцем пішов боронити Україну. Воював на Донеччині.
У вересні 2023 року за станом здоровʼя був госпіталізований у військовий шпиталь міста Луцьк. Звідти переведений на лікування у Нововолинськ.
8 січня 2024 року Віталія не стало.
У середу, 10 січня, о 13:30 розпочнеться панахида та прощання у Свято-Духівському соборі. Чин погребіння відбудеться на Алеї слави Героїв (кладовище в районі 2-ї шахти).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Не витримало серце: на Волині поховали Героя Руслана Шиманського
Сьогодні, 23:09
Причина смерті Віталія Білоножка: дружина поділилася деталями
Сьогодні, 22:46
Помер військовий з Волині Віталій Кілосов
Сьогодні, 22:42