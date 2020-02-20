Причина смерті Віталія Білоножка: дружина поділилася деталями

Віталій Білоножко. Його дружина Світлана вперше розповіла деталі трагічного випадку та назвала причину смерті.



Як виявилося, відомий співак потрапив до лікарні. Пізніше стан чоловіка раптово погіршився. Серце Віталія неочікувано зупинилося. На жаль лікарі не змогли врятувати життя Білоножка.



Також Світлана Білоножко зазначила, що про похорони чоловіка повідомить трохи пізніше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні стало відомо, що в ніч на 9 січня помер народний артист України. Його дружинавперше розповіла деталі трагічного випадку та назвала причину смерті.Як виявилося, відомий співак потрапив до лікарні. Пізніше стан чоловіка раптово погіршився. Серце Віталія неочікувано зупинилося. На жаль лікарі не змогли врятувати життя Білоножка.Також Світлана Білоножко зазначила, що про похорони чоловіка повідомить трохи пізніше.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію