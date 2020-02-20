Причина смерті Віталія Білоножка: дружина поділилася деталями

Причина смерті Віталія Білоножка: дружина поділилася деталями
Сьогодні стало відомо, що в ніч на 9 січня помер народний артист України Віталій Білоножко. Його дружина Світлана вперше розповіла деталі трагічного випадку та назвала причину смерті.

Як виявилося, відомий співак потрапив до лікарні. Пізніше стан чоловіка раптово погіршився. Серце Віталія неочікувано зупинилося. На жаль лікарі не змогли врятувати життя Білоножка.

Також Світлана Білоножко зазначила, що про похорони чоловіка повідомить трохи пізніше.

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Теги: білоножко, причина смерті
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