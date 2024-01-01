Не витримало серце: на Волині поховали Героя Руслана Шиманського

Не витримало серце: на Волині поховали Героя Руслана Шиманського
У вівторок, 9 січня, на Волині поховали Героя Руслана Шиманського, який раптово помер від серцевої недостатності.

Про це повідомляє Типове Ратне.

Прощалися із воїном у селі Поступель Забродівської громади.

Нагадаємо, 6 січня помер житель села Поступель, сержант Руслан Юрійович Шиманський 1976 р. н., доброволець, який з перших днів війни захищав свою землю від окупантів на сході України.

Війна залишила чорний слід на здоров'ї воїна, котрий раптово помер від серцевої недостатності.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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