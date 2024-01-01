Не витримало серце: на Волині поховали Героя Руслана Шиманського





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Прощалися із воїном у селі Поступель Забродівської громади.



Нагадаємо, 6 січня помер житель села Поступель, сержант Руслан Юрійович Шиманський 1976 р. н., доброволець, який з перших днів війни захищав свою землю від окупантів на сході України.



Війна залишила чорний слід на здоров'ї воїна, котрий раптово помер від серцевої недостатності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 9 січня, на Волині поховали Героя Руслана Шиманського, який раптово помер від серцевої недостатності.Про це повідомляє Типове Ратне Прощалися із воїном у селі Поступель Забродівської громади.Нагадаємо, 6 січня помер житель села Поступель, сержант Руслан Юрійович Шиманський 1976 р. н., доброволець, який з перших днів війни захищав свою землю від окупантів на сході України.Війна залишила чорний слід на здоров'ї воїна, котрий раптово помер від серцевої недостатності.

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