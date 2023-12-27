10 січня на Волині: гортаючи календар

Юрія Крамара(на фото).



Також день народження в журналістки Анни Єкименко-Поліщук.

День ангела в цей день відзначають чоловіки з ім’ям Анатолій, Григорій, Зиновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.



Вітаємо усіх іменинників, бажаємо їм здоров’я, здобутків і праці і невичерпної наснаги.



Сьогодні, 10 січня, Всесвітній день метро. Віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Ніського.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 10 січня, день народження у завідувача кафедри всесвітньої історії, доктора історичних наук, професора факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки(на фото).Також день народження в журналісткиДень ангела в цей день відзначають чоловіки з ім’ям Анатолій, Григорій, Зиновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.Вітаємо усіх іменинників, бажаємо їм здоров’я, здобутків і праці і невичерпної наснаги.Сьогодні, 10 січня, Всесвітній день метро. Віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Ніського.

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