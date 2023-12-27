10 січня на Волині: гортаючи календар

10 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 10 січня, день народження у завідувача кафедри всесвітньої історії, доктора історичних наук, професора факультету історії, політології та національної безпеки ВНУ імені Лесі Українки Юрія Крамара(на фото).

Також день народження в журналістки Анни Єкименко-Поліщук.
День ангела в цей день відзначають чоловіки з ім’ям Анатолій, Григорій, Зиновій, Макар, Павло, Петро, Феофан.

Вітаємо усіх іменинників, бажаємо їм здоров’я, здобутків і праці і невичерпної наснаги.

Сьогодні, 10 січня, Всесвітній день метро. Віряни вшановують пам'ять святителя Григорія Ніського.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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