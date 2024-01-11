Повідомили, коли відбудеться прощання із загиблим воїном Максимом «Далі» Кривцовим
Сьогодні, 23:38
Прощання із загиблим воїном Максимом "Далі" Кривцовим відбудеться у четвер 11.01.2024 у Києві.
Про це повідомила Марина Мірзаєва.
11 сячня о 12:00 відбудеться служба в Михайлівському золотоверхому соборі. Після відспівування процесія рушить на Майдан прощатися.
Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 12 січня, у місті Рівне. О 10:00 на головній площі містяни зможуть попрощатися з Героєм.
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Про це повідомила Марина Мірзаєва.
11 сячня о 12:00 відбудеться служба в Михайлівському золотоверхому соборі. Після відспівування процесія рушить на Майдан прощатися.
Чин похорону відбудеться у п'ятницю, 12 січня, у місті Рівне. О 10:00 на головній площі містяни зможуть попрощатися з Героєм.
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