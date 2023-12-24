Померла найстаріша курка у світі

Пінат з’явилася на білий світ і покинула його кілька днів тому в американському штаті Мічиган.



Про це



Досягнення Пінат занесе­но у Книгу рекордів Гіннесса. Її довговічність вразила всіх, у тому числі власницю Марсі Дарвін. Адже зазвичай домаш­ні кури живуть п’ять-шість ро­ків.



На такому довгому житті Пі­нат позначився дбайливий до­гляд господині, збалансоване харчування. Хоча у «дитинстві» вона зазнала стресів: маленьке курчатко в юному віці покинула його мама-квочка. Відтак цій сироті довелося упродовж двох років жити у клітці для папуги.



Коли курка-старожилка по­мирала, чутлива Марсі взяла її до себе в ліжко, вкрила ков­дрою.



21 рік і 238 днів. Такий рекордний вік прожила курка на кличку Пінат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Несучка-старожилказ’явилася на білий світ і покинула його кілька днів тому в американському штаті Мічиган.Про це пише Високий замок.Досягнення Пінат занесе­но у Книгу рекордів Гіннесса. Її довговічність вразила всіх, у тому числі власницю. Адже зазвичай домаш­ні кури живуть п’ять-шість ро­ків.На такому довгому житті Пі­нат позначився дбайливий до­гляд господині, збалансоване харчування. Хоча у «дитинстві» вона зазнала стресів: маленьке курчатко в юному віці покинула його мама-квочка. Відтак цій сироті довелося упродовж двох років жити у клітці для папуги.Коли курка-старожилка по­мирала, чутлива Марсі взяла її до себе в ліжко, вкрила ков­дрою.21 рік і 238 днів. Такий рекордний вік прожила курка на кличку Пінат.

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