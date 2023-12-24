Померла найстаріша курка у світі
Сьогодні, 01:30
Несучка-старожилка Пінат з’явилася на білий світ і покинула його кілька днів тому в американському штаті Мічиган.
Про це пише Високий замок.
Досягнення Пінат занесено у Книгу рекордів Гіннесса. Її довговічність вразила всіх, у тому числі власницю Марсі Дарвін. Адже зазвичай домашні кури живуть п’ять-шість років.
На такому довгому житті Пінат позначився дбайливий догляд господині, збалансоване харчування. Хоча у «дитинстві» вона зазнала стресів: маленьке курчатко в юному віці покинула його мама-квочка. Відтак цій сироті довелося упродовж двох років жити у клітці для папуги.
Коли курка-старожилка помирала, чутлива Марсі взяла її до себе в ліжко, вкрила ковдрою.
21 рік і 238 днів. Такий рекордний вік прожила курка на кличку Пінат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Високий замок.
Досягнення Пінат занесено у Книгу рекордів Гіннесса. Її довговічність вразила всіх, у тому числі власницю Марсі Дарвін. Адже зазвичай домашні кури живуть п’ять-шість років.
На такому довгому житті Пінат позначився дбайливий догляд господині, збалансоване харчування. Хоча у «дитинстві» вона зазнала стресів: маленьке курчатко в юному віці покинула його мама-квочка. Відтак цій сироті довелося упродовж двох років жити у клітці для папуги.
Коли курка-старожилка помирала, чутлива Марсі взяла її до себе в ліжко, вкрила ковдрою.
21 рік і 238 днів. Такий рекордний вік прожила курка на кличку Пінат.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Померла найстаріша курка у світі
Сьогодні, 01:30
10 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Не витримало серце: на Волині поховали Героя Руслана Шиманського
09 січень, 23:09
Причина смерті Віталія Білоножка: дружина поділилася деталями
09 січень, 22:46