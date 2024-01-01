Епіфаній відповів, йти до укриття чи сподіватись на Бога під час ракетних атак
Сьогодні, 05:11
Митрополит ПЦУ Епіфаній каже, що під час повітряних тривог він спускається до укриття. Він наголосив, що на все воля Божа, але багато залежить і від самої людини.
Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.
Митрополит розповів, що під час останньої ракетної атаки Росії на Київ, він спускався до укриття. Епіфаній вважає, що потрібно сподіватись на волю Божу, проте і від дій самої людини теж багато залежить.
"Ховався. Я ховався, тому що це залежить від нас. Також не тільки ми покладаємо надію на Бога, на все воля Божа, але від нас також залежить багато", - пояснив він.
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Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.
Митрополит розповів, що під час останньої ракетної атаки Росії на Київ, він спускався до укриття. Епіфаній вважає, що потрібно сподіватись на волю Божу, проте і від дій самої людини теж багато залежить.
"Ховався. Я ховався, тому що це залежить від нас. Також не тільки ми покладаємо надію на Бога, на все воля Божа, але від нас також залежить багато", - пояснив він.
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