До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв
Сьогодні, 08:20
10 січня до Луцька прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні Героїв.
Про це повідомив Сергій Глущук, передає ВСН.
Час прибуття орієнтовно 16.30 збір 16.00 с.Піддубці АЗС KING OIL
«У зв'язку з погодніми умовами можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням»,- йдеться у повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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Про це повідомив Сергій Глущук, передає ВСН.
Час прибуття орієнтовно 16.30 збір 16.00 с.Піддубці АЗС KING OIL
«У зв'язку з погодніми умовами можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням»,- йдеться у повідомленні.
Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.
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