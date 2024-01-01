До Луцька «на щиті» привезуть тіла загиблих на війні Героїв





Про це повідомив Сергій Глущук, передає



Час прибуття орієнтовно 16.30 збір 16.00 с.Піддубці АЗС KING OIL



«У зв'язку з погодніми умовами можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням»,- йдеться у повідомленні.



Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 січня до Луцька прибуває екіпаж «На щиті», який доставляє тіла загиблих на війні Героїв.Про це повідомив Сергій Глущук, передає ВСН Час прибуття орієнтовно 16.30 збір 16.00 с.Піддубці АЗС KING OIL«У зв'язку з погодніми умовами можливі зміни в часі. Слідкуйте за корегуванням»,- йдеться у повідомленні.Про дату час та місце поховання кожного Героя буде повідомлено окремо.

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