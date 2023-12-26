У Луцьку на світлофорі сталася аварія. ВІДЕО

У Луцьку на світлофорі сталася аварія. ВІДЕО
Дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Ковельська, що у Луцьку, вдалось зафіксувати за допомогою відеокамер диспетчеру відділу «Центр безпеки міста Луцьк».

Про це повідомили у фейсбуці департаменту муніципальної варти.

Водій автомобіля «SKODA» не дотримався дистанції та не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого здійснив зіткнення з автомобілем марки «CHEVROLET».

Як повідомляють у муніципальній варті Луцька, транспортні засоби зазнали незначних механічних ушкоджень, постраждалих немає.

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Теги: аварія, Луцьк
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