Курс валют у Луцьку на 10 січня





Про це повідомляє



Євро купують за 42.70, а продають за 43.30.



Щодо польського злотого, то його купують за 9.70, а продають за 9.00.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 10 січня готівковий курс долара становить 38.75, продають його за 39.40.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 42.70, а продають за 43.30.Щодо польського злотого, то його купують за 9.70, а продають за 9.00.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

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