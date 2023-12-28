За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів





Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:



– особового складу - близько 366790 (+800) осіб,



– танків - 6038 (+2),



– бойових броньованих машин - 11216 (+13),



– артилерійських систем - 8684 (+12),



– РСЗВ - 956 (+2),



– засоби ППО - 639 (+1),



– літаків - 329 (+0),



– гелікоптерів - 324 (+0),



– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11),



– крилаті ракети - 1805 (+0),



– кораблі / катери - 23 (+0),



– підводні човни - 1 (+0) од,



– автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23),



– спеціальна техніка - 1336 (+3).



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу захисники ліквідували ще 800 російських окупантів.Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.– особового складу - близько 366790 (+800) осіб,– танків - 6038 (+2),– бойових броньованих машин - 11216 (+13),– артилерійських систем - 8684 (+12),– РСЗВ - 956 (+2),– засоби ППО - 639 (+1),– літаків - 329 (+0),– гелікоптерів - 324 (+0),– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11),– крилаті ракети - 1805 (+0),– кораблі / катери - 23 (+0),– підводні човни - 1 (+0) од,– автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23),– спеціальна техніка - 1336 (+3).Дані уточнюються.

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