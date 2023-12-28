За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів
Сьогодні, 09:35
За минулу добу захисники ліквідували ще 800 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 366790 (+800) осіб,
– танків - 6038 (+2),
– бойових броньованих машин - 11216 (+13),
– артилерійських систем - 8684 (+12),
– РСЗВ - 956 (+2),
– засоби ППО - 639 (+1),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11),
– крилаті ракети - 1805 (+0),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23),
– спеціальна техніка - 1336 (+3).
Дані уточнюються.
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:
– особового складу - близько 366790 (+800) осіб,
– танків - 6038 (+2),
– бойових броньованих машин - 11216 (+13),
– артилерійських систем - 8684 (+12),
– РСЗВ - 956 (+2),
– засоби ППО - 639 (+1),
– літаків - 329 (+0),
– гелікоптерів - 324 (+0),
– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11),
– крилаті ракети - 1805 (+0),
– кораблі / катери - 23 (+0),
– підводні човни - 1 (+0) од,
– автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23),
– спеціальна техніка - 1336 (+3).
Дані уточнюються.
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