За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів

За минулу добу Сили оборони знищили ще 800 окупантів
За минулу добу захисники ліквідували ще 800 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.01.24 орієнтовно склали:

– особового складу - близько 366790 (+800) осіб,

– танків - 6038 (+2),

– бойових броньованих машин - 11216 (+13),

– артилерійських систем - 8684 (+12),

– РСЗВ - 956 (+2),

– засоби ППО - 639 (+1),

– літаків - 329 (+0),

– гелікоптерів - 324 (+0),

– БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6834 (+11),

– крилаті ракети - 1805 (+0),

– кораблі / катери - 23 (+0),

– підводні човни - 1 (+0) од,

– автомобільної техніки та автоцистерн - 11575 (+23),

– спеціальна техніка - 1336 (+3).

Дані уточнюються.

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Теги: Росія, Україна, війна, втрати
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