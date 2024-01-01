Для фінансування мобілізації у ВР пропонують ввести «мобілізаційний збір»: хто його платитиме





З такою пропозицією виступила членкиня комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.



"Якщо закон про чергову хвилю (мобілізації – Ред.) ухвалять, на неї знадобиться понад 300 мільярдів гривень. Це за дуже скромними підрахунками. Зараз один день війни коштує 5 мільярдів. Після прийняття закону день війни значно здорожчає. А в казні що? Казна чекає траншу, якого досі нема", – каже нардепка, передає



Василевська-Смаглюк закликає "навести лад на митниці". За її даними, там недоотримання сягає 22 мільярдів грн.



"Але і це не панацея. Адже цього вистачить лише на 4,5 дні війни", – зауважує вона.



Нардепка не виключає, що можливо йтиметься про підвищення військового збору, який запроваджений в Україні ще 2014 року. Проте вона наголошує, що підвищення інших податків призведе до того, що зарплати "заженуть в іще більшу тінь".



Василевська-Смаглюк рекомендує звернути увагу на зарплати в держсекторі, держпідприємствах та в муніципалітетах.



"Їх легко проконтролювати державі і подекуди, погодьтесь, вони захмарні. Наприклад. Зарплатний фонд Вишгородського міського голови та його заступників та радників за грудень сягнув більше 700 тисяч гривень. Можете порахувати річний бюджет на утримання апарату типового міського голови пристоличного ОТГ. Я вже мовчу про мільйонні місячні зарплати членів усіляких наглядових рад", – каже депутатка.



"Якщо мобілізаційний збір з держсектору, де зарплати членів наглядових рад, керівників підприємств, народних депутатів, директорів всіляких департаментів, мерів міст та їхніх "радників" вище середньої й обкласти таким збором, це теж оплатить нам декілька днів війни", – підрахувала вона.



Крім того, депутатка закликає посилити боротьбу з корупцією. На її думку, красти під час війни має бути "смертельно страшно".



"Тоді назбираємо 300 мільярдів для наших воїнів. Яким не так страшні московські воші, як тилові державні миші", – підсумувала Ольга Василевська-Смаглюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді запропонували запровадити "мобілізаційний збір", який має покрити витрати на посилення мобілізації. Проте стосуватиметься він не всіх українців.З такою пропозицією виступила членкиня комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики"Якщо закон про чергову хвилю (мобілізації – Ред.) ухвалять, на неї знадобиться понад 300 мільярдів гривень. Це за дуже скромними підрахунками. Зараз один день війни коштує 5 мільярдів. Після прийняття закону день війни значно здорожчає. А в казні що? Казна чекає траншу, якого досі нема", – каже нардепка, передає ТСН Василевська-Смаглюк закликає "навести лад на митниці". За її даними, там недоотримання сягає 22 мільярдів грн."Але і це не панацея. Адже цього вистачить лише на 4,5 дні війни", – зауважує вона.Нардепка не виключає, що можливо йтиметься про підвищення військового збору, який запроваджений в Україні ще 2014 року. Проте вона наголошує, що підвищення інших податків призведе до того, що зарплати "заженуть в іще більшу тінь".Василевська-Смаглюк рекомендує звернути увагу на зарплати в держсекторі, держпідприємствах та в муніципалітетах."Їх легко проконтролювати державі і подекуди, погодьтесь, вони захмарні. Наприклад. Зарплатний фонд Вишгородського міського голови та його заступників та радників за грудень сягнув більше 700 тисяч гривень. Можете порахувати річний бюджет на утримання апарату типового міського голови пристоличного ОТГ. Я вже мовчу про мільйонні місячні зарплати членів усіляких наглядових рад", – каже депутатка."Якщо мобілізаційний збір з держсектору, де зарплати членів наглядових рад, керівників підприємств, народних депутатів, директорів всіляких департаментів, мерів міст та їхніх "радників" вище середньої й обкласти таким збором, це теж оплатить нам декілька днів війни", – підрахувала вона.Крім того, депутатка закликає посилити боротьбу з корупцією. На її думку, красти під час війни має бути "смертельно страшно"."Тоді назбираємо 300 мільярдів для наших воїнів. Яким не так страшні московські воші, як тилові державні миші", – підсумувала Ольга Василевська-Смаглюк.

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