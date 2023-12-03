Де та коли відбудеться прощання з артистом Віталієм Білоножком

Стало відомо, де та коли відбудеться прощання з народним артистом України, співаком, якого не стало 9 січня.Як повідомляєз журналісткою, прощання з відомим співаком відбудеться у Національній філармонії України у Києві 12 січня. Церемонія розпочнеться об 11.30 і триватиме до 14.00."Прощання з Віталієм Білоножком відбудеться в Національній філармонії у Києві. У п'ятницю, 12 січня, з 11.30 до 14.00", - зазначили журналісти, які дуже тісно спілкуються з дружиною Віталія Білоножко.Зазначимо, український співак Віталій Білоножко пішов з життя 9 січня. Сумну звістку повідомила Буринська міська рада, звідки родом сам музикант. Відомо, що останні дні свого життя народний артист України перебував у стінах лікарні. На жаль, лікарям так і не вдалося врятувати 70-річного артиста. Офіційною причиною смерті стала зупинка серця.