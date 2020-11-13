Мешканців Луцька просять зробити запас води на випадок надзвичайних ситуацій

Лучани повинні подбати про стратегічні запаси води на випадок надзвичайних ситуацій. Йдеться не лише про небезпеку від агресора, але і про природні аномалії, а також про аварійні ситуації, які потребують тривалої кропіткої роботи фахівців.Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».«Вчора підприємство отримало чимало звернень щодо перебоїв з водопостачанням, пов’язаних з аварією на електромережах. Аварійні бригади працювали над оперативною ліквідацією наслідків негоди. Однак неможливо передбачити усіх надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природними катаклізмами, зношеністю мереж, а нині – і з можливими атаками ворога на енергосистему країни. В усіх цих ситуаціях важко, або й неможливо спрогнозувати терміни відновлення водопостачання, яке напряму пов’язане і з електропостачанням об’єктів КП «Луцькводоканал». Навіть у випадку переходу на альтернативні джерела живлення потрібен час і умови для запуску генераторів, підтримування тиску подачі води тощо. Тому за нинішніх умов лучани повинні подбати про стратегічні запаси води на випадок надзвичайних ситуацій! І йдеться не лише про небезпеку від агресора, але і про природні аномалії, а також про аварійні ситуації, які потребують тривалої кропіткої роботи фахівців», – зазначено у повідомленні.Містянам запропонували інструкцію дій, які необхідно зробити вже зараз кожному, аби підготуватися до можливих перебоїв з подачею електроенергії, адже це одразу спричинить зупинку водопостачання і водовідведення. За відсутності електроенергії прийняття стоків і можливість їх перекачування на очисні споруди також припинаються.1. В кожну оселю потрібно придбати бутильовану герметичну питну воду з великим терміном зберігання, з розрахунку 6 літрів на особу. Це – запас питної води на 72 години, який варто зробити вже зараз. Рекомендовано мати такий запас в оселі постійно (при бажанні або необхідності запаси питної води можна збільшити, але її повинно бути не менше ніж запропонований обсяг);2. Наберіть певний об’єм води для технічних потреб. Це може бути вода з крана, набрана в об’ємну тару. Запас такої води також варто поновлювати і постійно зберігати про всяк випадок;3. Запасіться комплектами одноразового посуду, бажано паперового;4. Придбайте кілька упаковок вологих серветок.Усі ці засоби повинні зберігатися у ваших оселях на постійній основі!Що робити, коли пропало світло, а відповідно – і вода?1. Не панікувати і не обривати телефонні лінії диспетчерів. При аварійних ситуаціях відповідні служби одразу будуть поінформовані і візьмуться за відновлення мереж.2. Необхідно обмежити використання каналізації. Користування туалетом має бути груповим – не потрібно спускати воду з бачка щоразу.3. Для харчування використовувати одноразовий посуд.4. Для санітарно-гігієнічних потреб використовувати одноразові вологі серветки.5. Управителям будинків, головам ОСББ необхідно обов’язково подбати про можливість відбору води з підвального приміщення, або з першого поверху, та про її роздачу біля будинку, або біля кожного під’їзду. Для цього необхідно мати шланг, системне кріплення, а також відповідні крани для того, щоб кожен мешканець будинку мав змогу набрати воду.Водоканал буде розгортати резервні елементи живлення для того, щоб забезпечити мінімальний тиск в системі водогонів міста. Резервні елементи живлення не здатні забезпечити звичний режим подачі води на всі поверхи. Вони забезпечать мінімально можливий рівень роботи систем водопостачання і водовідведення, щоб унеможливити екологічне лихо.Одне з головних завдань для населення в непередбачуваних випадках – максимально обмежити користування каналізацією. Перекачування стоків потребує великої кількості резервних джерел і тому їх розгортання неможливо здійснити в межах 72 годин.Закликають лучан подбати про всі перераховані заходи вже зараз. Тоді навіть у випадках стихійних лих чи надзвичайних ситуацій жителі Луцька будуть знати, що вдома наявна питна і технічна вода на перший час. А це вже полегшить моральний стан і дасть впевненість на початковий період, який зазвичай є найважчим для непідготовлених людей.