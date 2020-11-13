Мешканців Луцька просять зробити запас води на випадок надзвичайних ситуацій

Мешканців Луцька просять зробити запас води на випадок надзвичайних ситуацій
Лучани повинні подбати про стратегічні запаси води на випадок надзвичайних ситуацій. Йдеться не лише про небезпеку від агресора, але і про природні аномалії, а також про аварійні ситуації, які потребують тривалої кропіткої роботи фахівців.

Про це повідомляє КП «Луцькводоканал».

«Вчора підприємство отримало чимало звернень щодо перебоїв з водопостачанням, пов’язаних з аварією на електромережах. Аварійні бригади працювали над оперативною ліквідацією наслідків негоди. Однак неможливо передбачити усіх надзвичайних ситуацій, пов’язаних з природними катаклізмами, зношеністю мереж, а нині – і з можливими атаками ворога на енергосистему країни. В усіх цих ситуаціях важко, або й неможливо спрогнозувати терміни відновлення водопостачання, яке напряму пов’язане і з електропостачанням об’єктів КП «Луцькводоканал». Навіть у випадку переходу на альтернативні джерела живлення потрібен час і умови для запуску генераторів, підтримування тиску подачі води тощо. Тому за нинішніх умов лучани повинні подбати про стратегічні запаси води на випадок надзвичайних ситуацій! І йдеться не лише про небезпеку від агресора, але і про природні аномалії, а також про аварійні ситуації, які потребують тривалої кропіткої роботи фахівців», – зазначено у повідомленні.

Містянам запропонували інструкцію дій, які необхідно зробити вже зараз кожному, аби підготуватися до можливих перебоїв з подачею електроенергії, адже це одразу спричинить зупинку водопостачання і водовідведення. За відсутності електроенергії прийняття стоків і можливість їх перекачування на очисні споруди також припинаються.

Як підготуватися до можливого раптового припинення електропостачання, водопостачання і водовідведення:

1. В кожну оселю потрібно придбати бутильовану герметичну питну воду з великим терміном зберігання, з розрахунку 6 літрів на особу. Це – запас питної води на 72 години, який варто зробити вже зараз. Рекомендовано мати такий запас в оселі постійно (при бажанні або необхідності запаси питної води можна збільшити, але її повинно бути не менше ніж запропонований обсяг);

2. Наберіть певний об’єм води для технічних потреб. Це може бути вода з крана, набрана в об’ємну тару. Запас такої води також варто поновлювати і постійно зберігати про всяк випадок;

3. Запасіться комплектами одноразового посуду, бажано паперового;

4. Придбайте кілька упаковок вологих серветок.

Усі ці засоби повинні зберігатися у ваших оселях на постійній основі!

Що робити, коли пропало світло, а відповідно – і вода?
1. Не панікувати і не обривати телефонні лінії диспетчерів. При аварійних ситуаціях відповідні служби одразу будуть поінформовані і візьмуться за відновлення мереж.

2. Необхідно обмежити використання каналізації. Користування туалетом має бути груповим – не потрібно спускати воду з бачка щоразу.

3. Для харчування використовувати одноразовий посуд.

4. Для санітарно-гігієнічних потреб використовувати одноразові вологі серветки.

5. Управителям будинків, головам ОСББ необхідно обов’язково подбати про можливість відбору води з підвального приміщення, або з першого поверху, та про її роздачу біля будинку, або біля кожного під’їзду. Для цього необхідно мати шланг, системне кріплення, а також відповідні крани для того, щоб кожен мешканець будинку мав змогу набрати воду.

Що робитиме «Луцькводоканал» у період відсутності водопостачання і електропостачання

Водоканал буде розгортати резервні елементи живлення для того, щоб забезпечити мінімальний тиск в системі водогонів міста. Резервні елементи живлення не здатні забезпечити звичний режим подачі води на всі поверхи. Вони забезпечать мінімально можливий рівень роботи систем водопостачання і водовідведення, щоб унеможливити екологічне лихо.

Одне з головних завдань для населення в непередбачуваних випадках – максимально обмежити користування каналізацією. Перекачування стоків потребує великої кількості резервних джерел і тому їх розгортання неможливо здійснити в межах 72 годин.

Закликають лучан подбати про всі перераховані заходи вже зараз. Тоді навіть у випадках стихійних лих чи надзвичайних ситуацій жителі Луцька будуть знати, що вдома наявна питна і технічна вода на перший час. А це вже полегшить моральний стан і дасть впевненість на початковий період, який зазвичай є найважчим для непідготовлених людей.

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Теги: вода, запаси
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