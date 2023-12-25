Зупинилося серце співака Віталія Білоножка

Помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естрадиПро це у фейсбуці повідомляє Буринська міськрада.Сьогодні пішов у засвіти неперевершений співець Мелодії двох сердець – Віталій Білоножко.«Віталій Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів. До самого серця проймали слова пісень, котрі линули срібними струнами душі співака, як молитва, як заповіт, як настанова, як спогад про дитинство… «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була», як іще тисячі рядків, - знову і знову підхоплювали разом із Віталієм Васильовичем у глядацьких залах», - йдеться у повідомленні.