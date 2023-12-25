Зупинилося серце співака Віталія Білоножка
Сьогодні, 13:58
Помер Народний артист України, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець» та суперзірка української естради Віталій Білоножко.
Про це у фейсбуці повідомляє Буринська міськрада.
Сьогодні пішов у засвіти неперевершений співець Мелодії двох сердець – Віталій Білоножко.
«Віталій Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів. До самого серця проймали слова пісень, котрі линули срібними струнами душі співака, як молитва, як заповіт, як настанова, як спогад про дитинство… «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була», як іще тисячі рядків, - знову і знову підхоплювали разом із Віталієм Васильовичем у глядацьких залах», - йдеться у повідомленні.
Довідково:
Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині. Закінчив Київську національну консерваторію імені П. І. Чайковського.
Першими піснями записаними Білоножком на радіо стали твори Максима Дунаєвського «Все пройдет» та «Городские цветы». Згодом Білоножко знайшов собі постійних авторів — Олександра Злотника та Олександра Осадчого.
Загалом Білоножко випустив 6 компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.
У 1999 році, разом з дружиною Народною артисткою України Світланою Білоножко став засновником регулярного Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», один із найпопулярніших у державі.
Віталій Білоножко — лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів, багаторазовий дипломант музичної премії Шлягер року.
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Про це у фейсбуці повідомляє Буринська міськрада.
Сьогодні пішов у засвіти неперевершений співець Мелодії двох сердець – Віталій Білоножко.
«Віталій Білоножко завжди був жаданим гостем на Буринщині, його виступи на концертних сценах ставали справжнім святом для земляків, збирали сотні і тисячі поціновувачів. До самого серця проймали слова пісень, котрі линули срібними струнами душі співака, як молитва, як заповіт, як настанова, як спогад про дитинство… «Україно мати», «Боже, дай Україні волю!», «Давайте разом заспіваєм, браття», «Чарівнице», «Щоб ти щасливою була», як іще тисячі рядків, - знову і знову підхоплювали разом із Віталієм Васильовичем у глядацьких залах», - йдеться у повідомленні.
Довідково:
Віталій Білоножко народився 11 червня 1953 року у селі Слобода Буринського району на Сумщині. Закінчив Київську національну консерваторію імені П. І. Чайковського.
Першими піснями записаними Білоножком на радіо стали твори Максима Дунаєвського «Все пройдет» та «Городские цветы». Згодом Білоножко знайшов собі постійних авторів — Олександра Злотника та Олександра Осадчого.
Загалом Білоножко випустив 6 компакт-дисків в Україні, США та Канаді, антологію власної творчості та 12 аудіокасет.
У 1999 році, разом з дружиною Народною артисткою України Світланою Білоножко став засновником регулярного Міжнародного фестивалю родинної творчості «Мелодія двох сердець», один із найпопулярніших у державі.
Віталій Білоножко — лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних пісенних фестивалів і конкурсів, багаторазовий дипломант музичної премії Шлягер року.
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