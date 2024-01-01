Повідомили деталі смертельної пожежі у селі під Луцьком
Сьогодні, 14:18
За попередньою інформацією, пожежу зі смертельним наслідком у селі Липляни поблизу Луцька спричинила необережність господаря при курінні.
Про це повідомляє Суспільне.
Як розповів пресофіцер головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Олександр Шумик, попередня причина пожежі в будинку у селі Липляни Луцького району, у якій загинув 44-річний чоловік — необережне поводження з вогнем під час куріння.
Тіло власника будинку рятувальники виявили в одній з кімнат.
Як розповіла продавчиня місцевого магазину, біля якого проживав загиблий, Леся Кваша, чоловік проживав сам, грівся буржуйкою, бо газ у будинку відрізали за несплату.
“Холодно, люди всі по хатах сидять, ніхто не виглядує. Їхала сусідка на першу маршрутку побачила вогонь, визвала пожежну. Я прийшла на роботу о 8-ій годині, то вже пожежна загасила”, — сказала Леся Кваша.
Загиблий не був одружений і мав інвалідність. зі слів жительки села Липляни Валентини, матір чоловіка померла приблизно рік тому. Після цього односельцю допомагала його сестра.
“Сестра його живе у центрі села. Чоловік в неї воює. Сусіди до нього навідувалися, їсти йому надавали”, – розповіла сусідка.
Зі слів пресофіцера Олександра Шумика, до ліквідації пожежі було залучено 12 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Суспільне.
Як розповів пресофіцер головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Олександр Шумик, попередня причина пожежі в будинку у селі Липляни Луцького району, у якій загинув 44-річний чоловік — необережне поводження з вогнем під час куріння.
Тіло власника будинку рятувальники виявили в одній з кімнат.
Як розповіла продавчиня місцевого магазину, біля якого проживав загиблий, Леся Кваша, чоловік проживав сам, грівся буржуйкою, бо газ у будинку відрізали за несплату.
“Холодно, люди всі по хатах сидять, ніхто не виглядує. Їхала сусідка на першу маршрутку побачила вогонь, визвала пожежну. Я прийшла на роботу о 8-ій годині, то вже пожежна загасила”, — сказала Леся Кваша.
Загиблий не був одружений і мав інвалідність. зі слів жительки села Липляни Валентини, матір чоловіка померла приблизно рік тому. Після цього односельцю допомагала його сестра.
“Сестра його живе у центрі села. Чоловік в неї воює. Сусіди до нього навідувалися, їсти йому надавали”, – розповіла сусідка.
Зі слів пресофіцера Олександра Шумика, до ліквідації пожежі було залучено 12 рятувальників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Повідомили деталі смертельної пожежі у селі під Луцьком
Сьогодні, 14:18
Закінчив медколедж та два роки пропрацював фельдшером: історія волинянина, який у 24 став на захист країни
Сьогодні, 14:02
Зупинилося серце співака Віталія Білоножка
Сьогодні, 13:58
Яку суму компенсації отримають роботодавці за працевлаштування ВПО та людей з інвалідністю
Сьогодні, 13:42
Волиняни навколішки прощалися з Героєм Ігорем Байденком
Сьогодні, 13:33