Повідомили деталі смертельної пожежі у селі під Луцьком

Повідомили деталі смертельної пожежі у селі під Луцьком
За попередньою інформацією, пожежу зі смертельним наслідком у селі Липляни поблизу Луцька спричинила необережність господаря при курінні.

Про це повідомляє Суспільне.

Як розповів пресофіцер головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Олександр Шумик, попередня причина пожежі в будинку у селі Липляни Луцького району, у якій загинув 44-річний чоловік — необережне поводження з вогнем під час куріння.
Повідомили деталі смертельної пожежі у селі під Луцьком

Тіло власника будинку рятувальники виявили в одній з кімнат.

Як розповіла продавчиня місцевого магазину, біля якого проживав загиблий, Леся Кваша, чоловік проживав сам, грівся буржуйкою, бо газ у будинку відрізали за несплату.
Повідомили деталі смертельної пожежі у селі під Луцьком

“Холодно, люди всі по хатах сидять, ніхто не виглядує. Їхала сусідка на першу маршрутку побачила вогонь, визвала пожежну. Я прийшла на роботу о 8-ій годині, то вже пожежна загасила”, — сказала Леся Кваша.

Загиблий не був одружений і мав інвалідність. зі слів жительки села Липляни Валентини, матір чоловіка померла приблизно рік тому. Після цього односельцю допомагала його сестра.

“Сестра його живе у центрі села. Чоловік в неї воює. Сусіди до нього навідувалися, їсти йому надавали”, – розповіла сусідка.

Зі слів пресофіцера Олександра Шумика, до ліквідації пожежі було залучено 12 рятувальників.


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Теги: пожежа, Волинь
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