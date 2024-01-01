Повідомили деталі смертельної пожежі у селі під Луцьком

пожежу зі смертельним наслідком у селі Липляни поблизу Луцька спричинила необережність господаря при курінні.



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Як розповів пресофіцер головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області Олександр Шумик, попередня причина пожежі в будинку у селі Липляни Луцького району, у якій загинув 44-річний чоловік — необережне поводження з вогнем під час куріння.



Тіло власника будинку рятувальники виявили в одній з кімнат.



Як розповіла продавчиня місцевого магазину, біля якого проживав загиблий, Леся Кваша, чоловік проживав сам, грівся буржуйкою, бо газ у будинку відрізали за несплату.



“Холодно, люди всі по хатах сидять, ніхто не виглядує. Їхала сусідка на першу маршрутку побачила вогонь, визвала пожежну. Я прийшла на роботу о 8-ій годині, то вже пожежна загасила”, — сказала Леся Кваша.



Загиблий не був одружений і мав інвалідність. зі слів жительки села Липляни Валентини, матір чоловіка померла приблизно рік тому. Після цього односельцю допомагала його сестра.



“Сестра його живе у центрі села. Чоловік в неї воює. Сусіди до нього навідувалися, їсти йому надавали”, – розповіла сусідка.



Зі слів пресофіцера Олександра Шумика, до ліквідації пожежі було залучено 12 рятувальників.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За попередньою інформацією,у селі Липляни поблизу Луцька спричинила необережність господаря при курінні.Про це повідомляє Суспільне Як розповів пресофіцер головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій області, попередня причина пожежі в будинку у селі Липляни Луцького району, у якій загинув 44-річний чоловік — необережне поводження з вогнем під час куріння.Тіло власника будинку рятувальники виявили в одній з кімнат.Як розповіла продавчиня місцевого магазину, біля якого проживав загиблий,, чоловік проживав сам, грівся буржуйкою, бо газ у будинку відрізали за несплату.“Холодно, люди всі по хатах сидять, ніхто не виглядує. Їхала сусідка на першу маршрутку побачила вогонь, визвала пожежну. Я прийшла на роботу о 8-ій годині, то вже пожежна загасила”, — сказала Леся Кваша.Загиблий не був одружений і мав інвалідність. зі слів жительки села Липляни Валентини, матір чоловіка померла приблизно рік тому. Після цього односельцю допомагала його сестра.“Сестра його живе у центрі села. Чоловік в неї воює. Сусіди до нього навідувалися, їсти йому надавали”, – розповіла сусідка.Зі слів пресофіцера Олександра Шумика, до ліквідації пожежі було залучено 12 рятувальників.

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