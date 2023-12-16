На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

Волинські вогнеборці ліквідували пожежу у будинку.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.Сьогодні, 9 січня, о 6:50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у с Липляни Луцького району. На місце виклику виїхали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцьк. По прибуттю вогнеборці включилися в апарати на стисненому повітрі для роботи в задимленому середовищі.На місці пожежі під час розвідки знайдено загиблого чоловіка. На гасіння подали 3 ручних водяних ствола. Локалізували пожежу о 7:18 та ліквідували о 7:32.Причина пожежі встановлюється.Загалом на ліквідацію пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.