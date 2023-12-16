На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік

На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
Волинські вогнеборці ліквідували пожежу у будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Сьогодні, 9 січня, о 6:50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у с Липляни Луцького району. На місце виклику виїхали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцьк. По прибуттю вогнеборці включилися в апарати на стисненому повітрі для роботи в задимленому середовищі.

На місці пожежі під час розвідки знайдено загиблого чоловіка. На гасіння подали 3 ручних водяних ствола. Локалізували пожежу о 7:18 та ліквідували о 7:32.

Причина пожежі встановлюється.

Загалом на ліквідацію пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, рятувальники, пожежа
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
У Ківерцях шиють валянки для військових на передову
Наркологу-переселенцю з Харківщини допомогла втекти з росії… пляшка горілки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки
Сьогодні, 11:09
У Раді зареєстрували п’ять законопроєктів про мобілізацію
Сьогодні, 11:07
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
Сьогодні, 10:51
«Найважливіші моменти в житті стаються у повсякденному вбранні», - засновниця бренду одягу Bavna Юлія Бавна
Сьогодні, 10:40
На Волині пограбували магазин
Сьогодні, 10:22
Схожі новини
На Волині у пожежі загинув 36-річний чоловік На Волині у пожежі загинув 36-річний чоловік
16 грудень, 2023, 12:00
На Волині під час пожежі будинку загинула 76-річна жінка На Волині під час пожежі будинку загинула 76-річна жінка
13 грудень, 2023, 10:10
На Волині під час пожежі загинув чоловік На Волині під час пожежі загинув чоловік
11 грудень, 2023, 11:06
На Волині горів житловий будинок На Волині горів житловий будинок
25 листопад, 2023, 12:31
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки
Сьогодні, 11:09
 0
У Раді зареєстрували п’ять законопроєктів про мобілізацію
Сьогодні, 11:07
 0
На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
Сьогодні, 10:51
 0
«Найважливіші моменти в житті стаються у повсякденному вбранні», - засновниця бренду одягу Bavna Юлія Бавна
Сьогодні, 10:40
 0
На Волині пограбували магазин
Сьогодні, 10:22
 0
Медіа
відео
1/8