На Волині під час пожежі житлового будинку загинув чоловік
Сьогодні, 10:51
Волинські вогнеборці ліквідували пожежу у будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 9 січня, о 6:50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у с Липляни Луцького району. На місце виклику виїхали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцьк. По прибуттю вогнеборці включилися в апарати на стисненому повітрі для роботи в задимленому середовищі.
На місці пожежі під час розвідки знайдено загиблого чоловіка. На гасіння подали 3 ручних водяних ствола. Локалізували пожежу о 7:18 та ліквідували о 7:32.
Причина пожежі встановлюється.
Загалом на ліквідацію пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Сьогодні, 9 січня, о 6:50 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у с Липляни Луцького району. На місце виклику виїхали рятувальники 25 ДПРЧ м. Луцьк. По прибуттю вогнеборці включилися в апарати на стисненому повітрі для роботи в задимленому середовищі.
На місці пожежі під час розвідки знайдено загиблого чоловіка. На гасіння подали 3 ручних водяних ствола. Локалізували пожежу о 7:18 та ліквідували о 7:32.
Причина пожежі встановлюється.
Загалом на ліквідацію пожежі було залучено 12 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.
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