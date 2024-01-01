Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки

Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом ворожих обстрілів Купʼянського району, внаслідок яких травмовано двох людей.

Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки

За даними слідства, 8 січня близько 18:30 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджено будинок культури, складські приміщення підприємства. Попередньо, ворог бив по селищу авіабомбами.
Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки

Також близько 17:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Дворічна Куп'янського району. Поранено 56-річного чоловіка та жінку 63 років. Пошкоджено житлові будинки.
Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки
Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки
Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки

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Теги: обстріл, війна
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