Обстріли Харківщини: прокуратура показала моторошні наслідки

ворожих обстрілів Купʼянського району, внаслідок яких травмовано двох людей.



Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.



За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними слідства, 8 січня близько 18:30 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджено будинок культури, складські приміщення підприємства. Попередньо, ворог бив по селищу авіабомбами.



Також близько 17:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Дворічна Куп'янського району. Поранено 56-річного чоловіка та жінку 63 років. Пошкоджено житлові будинки.



Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом, внаслідок яких травмовано двох людей.Про це в телеграмі інформує Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).За даними слідства, 8 січня близько 18:30 російські військові обстріляли смт Великий Бурлук Куп'янського району. Пошкоджено будинок культури, складські приміщення підприємства. Попередньо, ворог бив по селищу авіабомбами.Також близько 17:30 окупанти здійснили артилерійський обстріл смт Дворічна Куп'янського району. Поранено 56-річного чоловіка та жінку 63 років. Пошкоджено житлові будинки.Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції вживають всіх заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.

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