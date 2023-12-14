У Тисі втопилися вже 19 ухилянтів

Від початку повномасштабного вторгнення у річці Тиса на Закарпатті втопилися 19 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон.Про це у телеграмі повідомляє Державна прикордонна служба.Прикордонники витягли напівпритомного чоловіка з крижаної Тиси. Потерпілий лежав на краю берега річки та майже не подавав ознак життя. Військовослужбовці витягли його з води, надали першу допомогу та доправили у підрозділ, де зігріли й дали сухий одяг.Врятований розповів, що оголошення про «легальний» перетин кордону знайшов у телеграмі. Проте замість обіцяного офіційного перетину кордону через пункт пропуску, ділки запропонували чоловіку перейти Тису в темний час доби. Вартість послуг складала $5 тисяч.«Від початку повномасштабної війни на Тисі загинуло 19 чоловіків. Тож просимо не вірити шахраям, які запевняють, щобуде безпечним, та не наражати себе на небезпеку», - зазначили прикордонники.